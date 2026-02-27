กัมพูชาร่ายยาวปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานทัพ ย้ำกำลังรวบรวมหลักฐานการโจมตีปราสาท

MGR ออนไลน์ - กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาที่ว่าปราสาทพระวิหารถูกใช้เป็นฐานทัพ โดยระบุว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีมูลความจริงและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาได้ออกคำแถลงตอบโต้คำกล่าวของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ระบุว่ากัมพูชาใช้สถานที่มรดกโลกแห่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชากล่าวว่าปราสาทพระวิหารเป็นอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคุณค่าโดดเด่น และไม่เคยถูกพัฒนาหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร
กระทรวงวัฒนธรรมย้ำว่ากัมพูชาในฐานะรัฐภาคีของทั้งอนุสัญญากรุงเฮก 1954 และอนุสัญญามรดกโลก 1972 ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและรับรองว่าปราสาทจะได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรมและศาสนาเท่านั้น
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ระบุว่าสถานะทางกฎหมายของปราสาทได้รับการกำหนดโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี 1962 ที่ยืนยันอธิปไตยของกัมพูชาเหนือพื้นที่ดังกล่าว และกำหนดให้ไทยต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจออกไป และคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี 2013 ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าอธิปไตยของกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่แหลมทั้งหมด พร้อมกับอ้างว่าคำตัดสินเหล่านี้เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันภายใต้มาตรา 94 ของกฎบัตรสหประชาชาติ
คำแถลงของกัมพูชายังระบุอีกว่า ตั้งแต่ปี 1962-2008 ปราสาทแห่งนี้อยู่ภายใต้การปกครองของกัมพูชาอย่างสันติ และทำหน้าที่เป็นสถานที่สักการะ สถานที่แสวงบุญ และมีความสำคัญทางวัฒนธรรม กระทรวงกล่าวว่าสถานะดังกล่าวถูกรบกวนในปี 2008 เมื่อทหารไทยเข้าไปในพื้นที่โดยรอบโดยอาศัยการตีความแผนที่เขตแดนฝ่ายเดียว ทำให้เกิดความตึงเครียดและความเสียหายต่อปราสาทบางส่วน
กระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2025 ปฏิบัติการทางทหารของไทยตามแนวชายแดนส่งผลให้เกิดการปะทะกันด้วยอาวุธและความเสียหายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่ออนุสาวรีย์และบริเวณโดยรอบ ตามที่ได้รับการยืนยันจากการประเมินเบื้องต้นโดยหน่วยงานบริหารจัดการปราสาทพระวิหารแห่งชาติและสถาบันอื่นๆ ของกัมพูชา
กัมพูชาระบุว่ามีประเทศมีพันธกรณีทางกฎหมายในการปกป้องปราสาท ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของตนตามที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศรับรอง และย้ำว่าการปรากฎตัวของเจ้าหน้าที่กัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น ไม่สามารถถือเป็นปฏิบัติการทางทหารได้ และการบริหารจัดการปราสาทอยู่ภายใต้หน่วยงานด้านมรดกวัฒนธรรมของพลเรือน
คำแถลงระบุว่ากัมพูชากำลังรวบรวมและเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีปราสาทและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนความพยายามในการบูรณะ ป้องกันอันตรายในอนาคต และเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ พร้อมกับย้ำว่าความเสียหายต่อแหล่งมรดกโลกเป็นเรื่องที่นานาชาติให้ความสนใจ นอกเหนือไปจากข้อพิพาททางการเมือง
กระทรวงวัฒนธรรมฯ กัมพูชายืนยันว่าอธิปไตยของกัมพูชาเหนือปราสาทพระวิหารและแหลมนั้น ได้รับการยืนยันอย่างเด็ดขาดแล้วโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และเตือนว่าการกล่าวถึงปราสาทว่าเป็นฐานทัพทหารนั้นบ่อนทำลายอำนาจศาลระหว่างประเทศ และเป็นอันตรายต่อสันติภาพในภูมิภาค
กระทรวงฯ ย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศต่อกฎหมายระหว่างประเทศ การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม การระงับข้อพิพาทอย่างสันติ และความร่วมมือในภูมิภาค โดยยืนยันว่าปราสาทพระวิหารจะยังคงเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพ วัฒนธรรม และมรดกของมนุษยชาติร่วมกัน.