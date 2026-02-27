รัสเซียเซ็นข้อตกลงพม่าพัฒนาด้านอวกาศ เสนอช่วยฝึกนักบินอวกาศคนแรกของประเทศ

เอเอฟพี - รัสเซียระบุว่าจะช่วยคัดเลือกและฝึกฝนนักบินอวกาศคนแรกของพม่า ความเคลื่อนไหวที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นระหว่างรัสเซียกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการเยือนพม่าในสัปดาห์นี้ของ ดมิทรี บาคานอฟ หัวหน้าองค์การอวกาศรัสเซียรอสคอสมอส (Roscosmos) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับหน่วยงานของพม่าเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือในการเดินทางสู่อวกาศของมนุษย์
รอสคอสมอสระบุว่า บาคานอฟยังได้พบหารือกับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารของพม่าด้วย
พม่าจะติดตั้งสถานีเก็บข้อมูลสำหรับระบบนำทางดาวเทียม GLONASS ของรัสเซีย และจัดหาพื้นที่สำหรับระบบเตือนภัยเพื่อติดตามวัตถุอันตรายในอวกาศใกล้โลก ตามการระบุของรอสคอสมอส
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เดินทางเยือนมอสโกเมื่อปีที่แล้วเพื่อเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนที่รัสเซียหวังว่าจะเปิดโอกาสในพม่าสำหรับบริษัทพลังงานของตน
รัสเซียยังทำข้อตกลงเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในพม่า ที่รัฐบาลทหารยึดอำนาจในปี 2564 โดยโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี.