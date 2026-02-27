ปี 2568 ช่วงปราบสแกมเมอร์ ลาวเก็บภาษีในสามเหลี่ยมทองคำได้น้อยลงถึง 48.98%

MGR Online - ปี 2568 ช่วงที่มีการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ ลาวเก็บภาษีจากกิจการในสามเหลี่ยมทองคำได้น้อยลงถึง 48.98% เหลือ 3.2 หมื่นล้านกีบ จากก่อนหน้าที่เก็บได้ถึง 1.27 แสนล้านกีบ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เพจหนังสือพิมพ์บ่อแก้ว รายงานว่าในปี 2568 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วยสาอากรประจำเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ สามารถจัดเก็บรายรับจากภาษีได้น้อยลงถึง 48.98%
หนังสือพิมพ์บ่อแก้วอ้างข้อมูลจากรายงานสรุปของหน่วยงานกำกับและจัดเก็บรายรับประจำปี 2568 ระบุว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็สามารถเก็บรายรับจากภาษีได้รวมเป็นเงินเพียง 32,273 ล้านกีบ ลดลงจาก 48.98% จากปี 2567 ที่สามารถจัดเก็บรายรับจาภภาษีได้ 127,729 ล้านกีบ
ตามรายงานระบุว่า ปี 2567 มีกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่เข้ามาอยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองเงินได้จากภาษีอากร หรือ TaxRIS(Tax Revenue Information System) จำนวน 1,849 กิจการ แต่ถึงปี 2568 มีกิจการที่ต่อสัญญาเข้ามาอยู่ในระบบ TaxRIS เหลือเพียง 1,298 กิจการ เนื่องจากมี 551 กิจการ แจ้งว่าได้หยุดดำเนินกิจการไปแล้ว
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เป็นโครงการสร้างเมืองใหม่ขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 13,581 ไร่ ริมแม่น้ำโขงในเขตเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ลงทุนโดยกลุ่มดอกงิ้วคำจากจีน และเป็นพื้นที่ซึ่งแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาได้เข้ามาใช้เป็นฐานใหญ่ในการก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ หรือคอลเซ็นเตอร์มานานหลายปี
มีการสำรวจพบว่าในต้นปี 2567 มีกิจการที่ทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำมากกว่า 400 กิจการ หลังจากทางการลาวได้ร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงของจีนและเวียดนาม เดินหน้ากวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้อย่างจริงจัง ทำให้กิจการเหล่านี้ต้องปิดตัวลงในช่วงเดือนสิงหาคม 2567
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์บ่อแก้ว แจ้งว่า ปี 2568 หน่วยงานส่วยสาอากรสามารถออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้แก่กิจการที่อยู่ในระบบ TaxRIS ได้ 165 กิจการ และได้ออกใบยืนยันการมอบพันธะอากรได้ 721 กิจการ
การจัดเก็บรายรับของหน่วยงานส่วยสาอากรในปี 2568 พบว่า มีแต่กิจการขนาดใหญ่เท่านั้น ที่แจ้งเสียภาษีอากรด้วยตนเอง คิดเป็นสัดส่วนเพียง 55% ที่เหลือจะแจ้งเสียภาษีเฉพาะเวลาที่มีรายรับเข้ามา หรือแจ้งในช่วงสรุปประจำปี
ตามรายงานระบุว่า ในการแก้ไขปัญหานี้ หน่วยงานส่วยสาอากรจะกระตุ้นให้กิจการที่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร แจ้งเสียภาษีผ่านระบบ TaxRIS ให้มากขึ้น เพื่อจะได้มอบรายได้เข้าระบบงบประมาณของรัฐได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการที่ได้วางไว้