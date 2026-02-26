ยูนิเซฟส่งเสียงเตือนหลังกองทัพพม่าโจมตีทางอากาศทำเด็กและพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก

รอยเตอร์ - ยูนิเซฟ หน่วยงานเพื่อเด็กของสหประชาชาติได้แสดงความกังวลต่อรายงานการโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่าในสัปดาห์นี้ ที่กลุ่มติดอาวุธและสื่อท้องถิ่นระบุว่าทำให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก ขณะที่สงครามกลางเมืองปะทุขึ้นทั่วประเทศ
เครื่องพารามอเตอร์ได้ทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคสะกาย ทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันจันทร์ และเครื่องบินรบได้ทำการโจมตีทางอากาศในรัฐยะไข่ ที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตก 320 กิโลเมตร ในวันถัดมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย 24 คน ตามการรายงานของสำนักข่าวเมียนมา นาว และสำนักข่าวอิรวดี
กองทัพอาระกัน (AA) กลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ทำสงครามกับรัฐบาลทหารในรัฐยะไข่ กล่าวว่ามีพลเรือนเสียชีวิต 17 คน รวมทั้งเด็ก และได้รับบาดเจ็บ 14 คน หลังจากเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่ตลาดในหมู่บ้านที่มีผู้คนพลุกพล่าน
ทั้งนี้ รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายงานดังกล่าวได้อย่างอิสระ และโฆษกของรัฐบาลทหารไม่ได้ตอบรับการติดต่อขอความคิดเห็น
ยูนิเซฟกล่าวว่า “รู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่ง” ต่อรายงานดังกล่าว และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในความขัดแย้งของพม่าปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
“เด็กและพลเรือนกำลังแบกรับภาระหนักอีกครั้งจากการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้น การปะทะกันอย่างต่อเนื่องทำให้เด็กต้องพลัดถิ่นและเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ยาก ที่รวมทั้งการดูแลสุขภาพ การศึกษา และการคุ้มครอง” ยูนิเซฟระบุในคำแถลง
พม่าเผชิญกับความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นหลังจากนายพลยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 โดยกองทัพต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในหลายพื้นที่ของประเทศที่มีประชากร 51 ล้านคน ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และมีประวัติศาสตร์ยาวนานของการต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองและต่อต้านการปกครองของกองทัพ
สหประชาชาติประเมินว่ามีพลเรือนเสียชีวิตราว 6,800 คน และกว่า 3.6 ล้านคนต้องพลัดถิ่นเพื่อหลบหนีความวุ่นวาย ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยปัญหาขาดแคลนอาหารและสิ่งของช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อประชากรถึง 40%
เมื่อปีที่แล้ว กองทัพได้เพิ่มการใช้กำลังทางอากาศอย่างมีนัยสำคัญ โดยใช้ทั้งเครื่องบิน โดรน และพารามอเตอร์ เพื่อทิ้งระเบิดใส่เป้าหมาย
รัฐบาลทหารปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ และรัฐบาลตะวันตก ที่ว่าพวกเขากำลังทิ้งระเบิดในพื้นที่อยู่อาศัย โรงเรียน และโรงพยาบาล และกล่าวว่าปฏิบัติการของพวกเขานั้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดอาวุธที่พยายามบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศ
ด้านโฆษกของกองทัพอาระกันกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม และการสังหารพลเรือนไม่ใช่ผลที่ไม่ได้ตั้งใจ
“การกำหนดเป้าหมายและทิ้งระเบิดใส่พื้นที่พลเรือนของกองทัพไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว การโจมตีพลเรือนโดยเจตนาเกิดขึ้นบ่อยมาก” โฆษกกองทัพอาระกันระบุ.