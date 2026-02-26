“ฮุน มาเนต” ให้สัมภาษณ์สื่อนอกบอกอยากลดความตึงเครียดความขัดแย้งกับไทย

เอเอฟพี - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา กล่าวว่าพนมเปญต้องการลดความตึงเครียดและหาทางออกอย่างสันติในความขัดแย้งชายแดนกับไทย หลังจากกรุงเทพฯ กล่าวหาว่าประเทศเพื่อนบ้านของตนละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเมื่อเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา
ความขัดแย้งชายแดนที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษระหว่างสองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปะทุขึ้นหลายครั้งเมื่อปีที่แล้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและพลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคนในเดือนก.ค. และเดือนธ.ค.
“เราไม่ได้เพิ่มความตึงเครียด เราต้องการลดความตึงเครียด เราต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” ฮุน มาเนต กล่าวกับเอเอฟพีในกรุงบรัสเซลส์ ในการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
กองทัพไทยกล่าวหาว่ากองกำลังทหารของกัมพูชายิงลูกระเบิดตกใกล้กับหน่วยลาดตระเวนของไทยเมื่อวันอังคาร ที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้ ซึ่งพนมเปญได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
กัมพูชาระบุว่ากองกำลังทหารของไทยได้เข้ายึดครองพื้นที่หลายแห่งในจังหวัดชายแดน และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยถอนกำลังออกไป ขณะที่กรุงเทพฯ ยืนยันว่าฝ่ายตนเพียงแต่ยึดคืนดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งถูกชาวกัมพูชายึดครองมานานหลายปีแล้ว
ฮุน มาเนต ปฏิเสธที่จะบอกว่ากองกำลังทหารไทยยึดครองดินแดนไปมากแค่ไหน แต่กล่าวเพียงว่ารุกล้ำเกินกว่าสิ่งที่ไทยระบุว่าเป็นพรมแดนระหว่างสองประเทศ
เมื่อถูกถามว่ากองกำลังกัมพูชาจะต่อสู้เพื่อยึดคืนดินแดนที่เสียไปหรือไม่ ผู้นำกัมพูชากล่าวเพียงว่า “เรายึดมั่นในแนวทางการลดความตึงเครียดและการแก้ปัญหาอย่างสันติ”
ความขัดแย้งชายแดนระหว่างสองประเทศที่มีมานานนับศตวรรษนั้นเกิดจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส ซึ่งกำหนดเขตแดนยาว 800 กิโลเมตร
พนมเปญได้ร้องขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสและขอเข้าถึงเอกสารและแผนที่ทางประวัติศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา และเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกลับมาดำเนินการในเรื่องนี้อีกครั้ง
ฮุน มาเนต กล่าวว่าไม่ว่ากระบวนการดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์อย่างไร กัมพูชาก็พร้อมที่จะยอมรับ และเสริมว่าเขาหวังว่าประเทศไทยจะยอมรับเช่นเดียวกัน
ผู้นำกัมพูชาวัย 48 ปีผู้นี้ ที่เข้ารับตำแหน่งต่อจากฮุนเซน บิดาของเขาในปี 2566 กล่าวว่าเขากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบัน โดยอธิบายว่า “ไม่มั่นคง” และ “เปราะบาง”
นายกรัฐมนตรีกัมพูชาอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อแสวงหาการสนับสนุนทางการทูตที่รวมถึงการเดินทางเยือนวอชิงตัน และเจนีวา
ในกรุงบรัสเซลส์ เขาได้พบหารือกับอันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป และกาจา คัลลาส นักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรป
ในสหรัฐฯ เขาได้เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่กัมพูชาได้เข้าร่วมด้วย และนักวิจารณ์มองว่าเป็นเครื่องมือที่ตั้งใจจะแข่งกับสหประชาชาติ
ฮุน มาเนต กล่าวว่า แม้ความพยายามของผู้นำสหรัฐฯ ในการไกล่เกลี่ยการหยุดยิงกับไทยจะมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมของพนมเปญ แต่กัมพูชาเชื่อในเป้าหมายของการส่งเสริมสันติภาพขององค์กรใหม่นี้ และไม่ได้พยายามทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์พอใจเท่านั้น
“นี่คือเรื่องของสันติภาพและความมั่นคง” ฮุน มาเนต กล่าว และเสริมว่าประเทศของเขาจะพยายามตอบแทนด้วยรูปแบบอื่นเพื่ออยู่ในคณะกรรมการนี้ในระยะยาว เช่นการให้การฝึกอบรมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในกาซา แทนการจ่ายเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ตามที่วอชิงตันเรียกร้องสำหรับสมาชิกถาวร.