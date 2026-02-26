ทรัมป์ทำได้ทุกอย่าง ! ประกาศคว่ำบาตร แต่ตัวเองยังขายกากถั่วเหลืองให้พม่า

MGR Online - ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา แต่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังยินดีที่ได้ขายกากถั่วเหลืองให้เมียนมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาว ทำชุมชนออนไลน์เมียนมาตั้งคำถาม แล้วมาตรการคว่ำบาตรมีความหมายอะไร
วานนี้ (25 ก.พ. 69) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำเมียนมา ได้โพสต์ภาพชุดพิธีเซ็นสัญญาซื้อขายกากถั่วเหลือง ระหว่างสภาผู้ส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Soybean Export Council : USSEC) กับตัวแทนบริษัทผู้รับซื้อกากถั่วเหลืองของเมียนมา โดยมีตัวอักษร USDA ซึ่งเป็นตัวย่อของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture) อยู่บนพื้นฉากด้านหลัง
เนื้อหาของโพสต์เขียนว่า สถานทูตสหรัฐอเมริกาขอแสดงความยินดีในฐานะสักขีพยานในพิธีเซ็นสัญญาในข้อตกลงฉบับใหม่ของทั้ง 2 ฝ่าย
สถานทูตสหรัฐอเมริการะบุว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือของสหรัฐอเมริกาในการขยายตลาดส่งออกกากถั่วเหลืองมายังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งแก่ห่วงโซ่อุปทานและความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาวที่มีต่อภูมิภาคนี้
สถานทูตสหรัฐอเมริกายินดีต่อธุรกรรมดังกล่าว ที่จะช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค
หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกมาได้ไม่ถึง 1 วัน มีผู้เข้ามาแสดงความรู้สึกมากกว่า 3,100 คน เป็นการกดหัวเราะมากกว่า 500 คน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 360 คน ส่วนใหญ่ตั้งคำถามเชิงแดกดันว่า ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรเมียนมาของสหรัฐอเมริกา แต่รัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กลับสามารถขายสินค้าให้กับเมียนมาได้ แล้วถ้าเป็นเช่นนี้ มาตรการคว่ำบาตรมีความหมายเช่นไร?
ตัวอย่างความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าว
- Trading with M-coup country means no more sanctions?
- Money and Power is second God...Sanctions ???
- Best joke of the day.
- What does it mean?
สำหรับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ย และเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเป็นอาหารของคนได้