อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

MGR ออนไลน์ - อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาที่ถูกจำคุกเนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระในวันพุธ (25) หลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่พรรค
ซุน จันธี ผู้ก่อตั้งพรรคพลังชาติ ถูกจำคุกในเดือนธ.ค. 2567 เป็นเวลา 2 ปี จากข้อหาปลุกปั่นความไม่สงบในสังคม ข้อหาที่ทางการมักใช้กับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
คดีของเขาเกี่ยวข้องกับโพสต์ในโซเชียลมีเดีย รวมถึงคลิปวิดีโอที่เขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาระหว่างการพบหารือกับผู้สนับสนุนในญี่ปุ่น
รง ชุน ที่ปรึกษาพรรคพลังชาติเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า ซุน จันธี ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในจ.โพธิสัตว์ ในเช้าวันพุธ หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระราชทานอภัยโทษ
“ภรรยาของเขาไปรับเขาจากเรือนจำ” รง ชุน กล่าว และแสดงความยินดีกับการปล่อยตัว
ตามธรรมเนียมแล้วกษัตริย์จะพระราชทานอภัยโทษเมื่อรัฐบาลยื่นคำร้องขอพระราชทาน
รง ชุน กล่าวว่าไม่มีการระบุเหตุผลสำหรับการปล่อยตัวซุน จันธี ครั้งนี้
สำหรับ รง ชุน ที่เป็นนักเคลื่อนไหวด้านแรงงานและเป็นบุคคลฝ่ายค้าน ก็กำลังยื่นอุทธรณ์โทษจำคุก 4 ปีที่ศาลตัดสินเมื่อปีที่แล้วในข้อหายุยงปลุกปั่นเช่นเดียวกัน
คดีนี้ถูกยื่นฟ้องในปี 2567 หลังจากที่เขาพบกับผู้เสียหายจากข้อพิพาทที่ดินและได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเยือนพื้นที่ชายแดนติดกับเวียดนามของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต
รง ชุน ได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อกล่าวหาต่อตัวเขา และปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆ ที่ถูกจำคุก
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหารัฐบาลกัมพูชามายาวนานว่าใช้คดีความทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปิดปากฝ่ายค้านและผู้เห็นต่างทางการเมือง
ฮุน มาเนต ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2566 หลังจากฮุนเซน บิดาของเขาก้าวลงจากตำแหน่งหลังครองอำนาจนานเกือบ 4 ทศวรรษ.