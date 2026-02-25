xs
อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR ออนไลน์ - อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาที่ถูกจำคุกเนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระในวันพุธ (25) หลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่พรรค

ซุน จันธี ผู้ก่อตั้งพรรคพลังชาติ ถูกจำคุกในเดือนธ.ค. 2567 เป็นเวลา 2 ปี จากข้อหาปลุกปั่นความไม่สงบในสังคม ข้อหาที่ทางการมักใช้กับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

คดีของเขาเกี่ยวข้องกับโพสต์ในโซเชียลมีเดีย รวมถึงคลิปวิดีโอที่เขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาระหว่างการพบหารือกับผู้สนับสนุนในญี่ปุ่น

รง ชุน ที่ปรึกษาพรรคพลังชาติเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า ซุน จันธี ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในจ.โพธิสัตว์ ในเช้าวันพุธ หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระราชทานอภัยโทษ

“ภรรยาของเขาไปรับเขาจากเรือนจำ” รง ชุน กล่าว และแสดงความยินดีกับการปล่อยตัว

ตามธรรมเนียมแล้วกษัตริย์จะพระราชทานอภัยโทษเมื่อรัฐบาลยื่นคำร้องขอพระราชทาน

รง ชุน กล่าวว่าไม่มีการระบุเหตุผลสำหรับการปล่อยตัวซุน จันธี ครั้งนี้

สำหรับ รง ชุน ที่เป็นนักเคลื่อนไหวด้านแรงงานและเป็นบุคคลฝ่ายค้าน ก็กำลังยื่นอุทธรณ์โทษจำคุก 4 ปีที่ศาลตัดสินเมื่อปีที่แล้วในข้อหายุยงปลุกปั่นเช่นเดียวกัน

คดีนี้ถูกยื่นฟ้องในปี 2567 หลังจากที่เขาพบกับผู้เสียหายจากข้อพิพาทที่ดินและได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเยือนพื้นที่ชายแดนติดกับเวียดนามของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต

รง ชุน ได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อกล่าวหาต่อตัวเขา และปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆ ที่ถูกจำคุก

กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหารัฐบาลกัมพูชามายาวนานว่าใช้คดีความทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปิดปากฝ่ายค้านและผู้เห็นต่างทางการเมือง

ฮุน มาเนต ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2566 หลังจากฮุนเซน บิดาของเขาก้าวลงจากตำแหน่งหลังครองอำนาจนานเกือบ 4 ทศวรรษ.