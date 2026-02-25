กองทัพพม่าโจมตีทางอากาศหมู่บ้านในรัฐยะไข่ ดับอย่างน้อย 17 ราย

เอเอฟพี - กองทัพพม่าโจมตีทางอากาศใส่ตลาดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐทางตะวันตกสุดของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 คน ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าววันนี้ (25)
พม่าตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน ที่ก่อให้เกิดการต่อต้านด้วยอาวุธจากนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยและกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลในพื้นที่ชายขอบของประเทศ
รัฐยะไข่ ที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอาระกัน (AA) และกำลังถูกรัฐบาลทหารปิดล้อมและถูกโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง
กองทัพอาระกันและกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นระบุว่า กองทัพอากาศของรัฐบาลทหารได้โจมตีหมู่บ้านโยงู ในเมืองปอนนาจุน ห่างจากเมืองสิตตะเว เมืองเอกของรัฐ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 33 กิโลเมตร เมื่อวันอังคาร (24)
คำแถลงของกองทัพอาระกันระบุชื่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ 17 คน รวมถึงเด็ก 3 คน ที่เสียชีวิตจากการโจมตีตลาดเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันอังคาร และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 15 คน
พแย พโย นาย ประธานสมาคมเยาวชนปอนนาจุน กล่าวว่า “ในรายชื่อของเรา มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 18 คน และผู้บาดเจ็บ 16 คน”
เขาบรรยายสภาพความเสียหายหลังจากเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุหลังการโจมตีว่า มีอาคาร 4-5 หลังถูกไฟไหม้ และอีกหลายหลังถูกทำลาย
“บางคนกำลังร้องไห้ ศพจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ บางคนกำลังวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุ เนื่องจากยังมีบ้านเรือนหลายหลังที่ยังคงลุกไหม้ตอนที่เรามาถึง” พโย นาย กล่าว
กลุ่มช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่างๆ ได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิกฤตที่ทวีความรุนแรงขึ้นในรัฐยะไข่ ที่มีพรมแดนติดกับบังกลาเทศ
โครงการอาหารโลกเตือนเมื่อปีก่อนว่า การปิดล้อมทางทหารที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความขัดแย้ง และการตัดความช่วยเหลือจากต่างชาติเมื่อเร็วๆ นี้ นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของความอดอยากและภาวะทุพโภชนาการในรัฐ
ในขณะที่กองทัพถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมโหดร้ายในรัฐยะไข่ ฝั่งกองทัพอาระกันเองก็มีประวัติของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกัน ตามรายงานของผู้สังเกตการณ์ที่รวบรวมเหตุการณ์การลักพาตัว การทรมาน และการประหารชีวิตที่ถูกกล่าวหา
กองทัพอาระกันกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดที่ต่อต้านการปกครองของรัฐบาลทหาร โดยผลักดันกองกำลังทหารไปยังตำแหน่งที่ถูกปิดล้อมเพียงไม่กี่แห่งในรัฐยะไข่ รวมถึงเมืองสิตตะเว แต่กองทัพยังคงสามารถต้านทานได้จากการส่งเสบียงทางอากาศและการโจมตีที่ดำเนินการโดยฝูงเครื่องบินรบที่ผลิตจากจีนและรัสเซีย.