ภาคธุรกิจโอดท่องเที่ยวเสียมราฐซบยาวตั้งแต่โควิด เหตุขัดแย้งไทย-ข่าวศูนย์สแกมกระทบซ้ำ

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าจากข้อมูลใหม่ของสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ พบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่จดทะเบียนในจังหวัดจำนวน 1,512 แห่ง มี 124 แห่ง ปิดกิจการถาวร และอีก 72 แห่งระงับการดำเนินงานตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ที่แสดงให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดยังไม่ฟื้นตัวจากการระบาด
รายงานปี 2568 ระบุว่าธุรกิจท่องเที่ยว 1,512 แห่งนั้น ประกอบด้วยโรงแรม 240 แห่ง คิดเป็นห้องพัก 13,834 ห้อง ในจำนวนนี้ 199 แห่ง ยังคงดำเนินงานอยู่ และมี 19 แห่งระงับการดำเนินงาน และ 22 แห่งปิดตัวลง ส่วนของเกสต์เฮ้าส์ 405 แห่ง ที่เทียบเท่ากับห้องพัก 6,255 ห้อง มี 321 แห่งที่เปิดให้บริการ 16 แห่งระงับการดำเนินงาน และ 68 แห่งปิดกิจการ
รายงานระบุเพิ่มเติมว่า จากจำนวนร้านอาหาร 299 แห่ง มี 254 แห่งที่เปิดให้บริการ 18 แห่งระงับการดำเนินงาน และ 27 แห่งปิดกิจการ ส่วนร้านนวด 88 แห่ง มี 77 แห่งยังคงเปิดให้บริการ ขณะที่ 13 แห่งระงับการดำเนินงาน และ 5 แห่งปิดกิจการ ส่วนร้านคาราโอเกะจดทะเบียนทั้งหมด 20 แห่ง มีเปิดบริการตามปกติ 12 แห่ง ระงับดำเนินงาน 6 แห่ง และปิดกิจการ 2 แห่ง
รายงานระบุเพิ่มเติมว่า เมืองเสียมราฐยังมีดิสโก้เธค 3 แห่ง เบียร์การ์เด้น 28 แห่ง บริษัทท่องเที่ยว 275 แห่ง บริษัทท่องเที่ยวเชิงกีฬา 10 แห่ง ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 16 แห่ง และธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เปิดให้บริการตามปกติ นอกจากนี้ จังหวัดยังมีไกด์นำเที่ยว 5,213 คน
ด้านผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐกล่าวว่า ธุรกิจที่ระงับการดำเนินงานและปิดตัวไปนั้นมีบันทึกตั้งแต่ช่วงโควิด-19 และยังไม่กลับมาเปิดทำการอีก แต่เขาอ้างว่าธุรกิจบางแห่งได้ปรับปรุงกิจการของตนเป็นโรงเรียนหรือศูนย์สุขภาพ โดยไม่มีรายงานการระงับหรือปิดกิจการใหม่ และจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดยังคงเป็นปกติ
แต่ข้อมูลในเดือนม.ค. 2569 ระบุว่าจังหวัดเสียมราฐมีนักท่องเที่ยวมาเยือน 197,881 คน ลดลงถึง 34.96% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2568 ที่มีจำนวน 304,240 คน โดยในจำนวนนักท่องเที่ยว 197,881 คนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ 104,390 คน และเป็นชาวต่างชาติ 93,491 คน
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในเสียมราฐได้เปิดเผยกับสำนักข่าวคีรีโพสต์ว่า โดยรวมแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเสียมราฐไม่ค่อยดีนัก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือกระทั่งคนขับรถ
เธอระบุว่าการฟื้นตัวช้าเป็นผลจากค่าตั๋วเครื่องบินแพง ความขัดแย้งชายแดนกับไทย และข่าวต่างประเทศที่รายงานเกี่ยวกับศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา ขณะเดียวกัน กระทรวงต่างประเทศของบางประเทศยังคงออกคำเตือนการเดินทางบางส่วน โดยเตือนไม่ให้เดินทางไปยังพื้นที่ระหว่าง 50 กิโลเมตร ถึง 20 กิโลเมตรจากชายแดน.