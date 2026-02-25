นายพลเกษียณเตรียมนั่งตำแหน่งสำคัญในรัฐสภาชุดใหม่พม่า เสริมอำนาจกองทัพคุมรัฐบาล

รอยเตอร์ - แหล่งข่าวจากพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในพม่าระบุว่า นายพลเกษียณอายุของพรรคเตรียมรับบทบาทสำคัญในตำแหน่งประธานรัฐสภา ที่อาจช่วยเพิ่มอำนาจให้กองทัพควบคุมรัฐบาลได้มากขึ้นหลังจากกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย
รัฐบาลทหารที่ปกครองพม่ามาตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี 2564 จะสละอำนาจอย่างเป็นทางการหลังจากรัฐสภาชุดใหม่เปิดประชุมในเดือนหน้า โดยคาดว่านายพลระดับสูงจะมีบทบาทสำคัญทางการเมืองหลังจากการชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายของพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่กองทัพก่อตั้งขึ้นในปี 2553
แหล่งข่าวจากพรรค USDP สามรายเผยกับรอยเตอร์ว่า ขิ่น ยี ประธานพรรค ที่เป็นนายพลเกษียณอายุและอดีตผู้บัญชาการตำรวจ มีแนวโน้มที่จะรับตำแหน่งสำคัญ คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ในบทบาทดังกล่าว เขาจะกำกับดูแลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ การผ่านกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณ และการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญของภาครัฐ
พรรค USDP ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์เกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของขิ่น ยี
หนึ่งในแหล่งข่าวระบุว่า นายพลเกษียณอายุที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย มีแนวโน้มที่จะเป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 1 และคนที่ 2
“เนื่องจากมีอดีตนายทหารระดับสูงอยู่ภายในพรรค เมื่อเข้าใจบทบาทของพวกเขา ตำแหน่งสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับเขาน่าจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร” แหล่งข่าวกล่าวถึงขิ่น ยี
ระบบการแบ่งอำนาจที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่าทำให้กองทัพที่ปกครองประเทศมาเป็นเวลา 5-6 ทศวรรษที่ผ่านมา ควบคุมที่นั่งในสภา 25% และยังควบคุมกระทรวงกลาโหม กระทรวงกิจการชายแดน และกระทรวงมหาดไทย
ด้วยจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งต่ำ สงครามกลางเมืองที่รุนแรง และไม่มีฝ่ายค้านที่มีอำนาจ พรรค USDP จึงได้รับชัยชนะถึง 81% ของที่นั่งทั้งหมดในสภาสูงและสภาล่างในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ส่งผลให้สภานิติบัญญัติอยู่ภายใต้การควบคุมของทหาร
นอกจากนี้ ยังจะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพ ที่เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน เพื่อกำกับดูแลการบริหารของทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้ จะทำให้พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย สามารถขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้โดยไม่ต้องลดอำนาจควบคุมกองทัพ
ถิ่น จอ เอ นักวิเคราะห์การเมืองอิสระ กล่าวว่าตำแหน่งประธานสภา ที่ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งโดยบุคคลสำคัญทางการเมือง มีอิทธิพลมากกว่าตำแหน่งรองประธานาธิบดี
“นี่คือตำแหน่งที่มีศักยภาพสูงในการมีอิทธิพลและดำเนินการ หากไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้ ตำแหน่งประธานสภาคือตำแหน่งที่อนุญาตให้ใช้อำนาจได้มากที่สุด” นักวิเคราะห์ กล่าว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค USDP อีกคนหนึ่งกล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญในพม่านั้นมีเพียงผู้นำหลักเท่านั้นที่รู้
สมาชิกอีก 2 คนที่เข้าร่วมการประชุมพรรค USDP เมื่อไม่นานนี้กล่าวว่า ขิ่น ยี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง ถูกถามอย่างไม่เป็นทางการว่าเขาจะดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีหรือไม่ และเขาตอบว่าเขาจะรับบทบาทสำคัญในรัฐสภา
“เขาพูดว่า เขาคิดที่จะเป็นผู้นำในภาคส่วนนิติบัญญัติของสภาใดสภาหนึ่ง” แหล่งข่าวอ้างคำกล่าวของขิ่น ยี ในการประชุม.