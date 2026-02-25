รร.สอนภาษาจีนเฟื่องฟูในพะยาโต่งซู รองรับ “สแกมเมอร์” จากเมียวดี

MGR Online - โรงเรียนสอนภาษาจีนกลายเป็นธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูในเมืองพะยาโต่งซู ตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับจีนเทาและกิจการที่เกี่ยวเนื่องของจีนเทาที่ย้ายไปจากเมียวดี
วานนี้ (24 ก.พ. 69) Karen Information Center รายงานว่า ตั้งแต่ต้นปี 2569 เป็นต้นมา ภายในตัวเมืองพะยาโต่งซู (พญาตองซู) จังหวัดจาอินเซะจี รัฐกะเหรี่ยง โรงเรียนสอนภาษาจีนได้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่กำลังต้องการคนที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้หลายตำแหน่ง
โรงเรียนสอนภาษาจีนเหล่านี้ดำเนินงานโดยเอกชน ครูผู้สอนมีทั้งชาวจีนและชาวเมียนมาที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีน ใช้อาคารพาณิชย์ ตึกแถว ห้องเช่า หรือบ้านอยู่อาศัยของประชาชน เป็นสถานที่เรียน หลักสูตรที่เปิดสอน เริ่มตั้งแต่ภาษาจีนเบื้องต้น จนสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนได้ โดยคิดค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 3 แสน-1 ล้านจั๊ต ต่อคนต่อหลักสูตร
ตลอดปีที่แล้ว(2568) หลังทางการเมียนมา ไทย และจีน ร่วมมือกันกวาดล้างธุรกิจสีเทาของคนจีนโดยเฉพาะสแกมเมอร์และบ่อนการพนันออนไลน์ในเมืองเมียวดี ทำให้เหล่าอาชญากรจีนเทาพากันโยกย้ายมาเปิดกิจการใหม่ในเมืองพะยาโต่งซูกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อเนื่องถึงผู้ประกอบการชาวจีนที่เปิดธุรกิจขึ้นมารองรับจีนเทาเหล่านี้โดยเฉพาะ ก็ต้องย้ายจากเมียวดีมายังเมืองพะยาโต่งซูด้วยเช่นกัน
กิจการของคนจีนที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับจีนเทา มีตั้งแต่ล่าม ร้านอาหาร สถานบันเทิง เด็กเสิร์ฟ ยาม คนทำความสะอาดบ้าน ร้านรับจ้างซักผ้าฯลฯ กิจการเหล่านี้ต้องการแรงงานหนุ่มสาวที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ โดยจ่ายค่าแรงให้ในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างแรงงานปกติ ตั้งแต่เดือนละ 5,000-10,000 บาท ล่ามบางคนที่รู้ภาษาจีนดี สามารถทำรายได้สูงถึงเดือนละ 30,000 บาท ทำให้คนที่รู้ภาษาจีนมีความได้เปรียบกว่าคนทั่วไปที่ไม่รู้ภาษาจีน ซึ่งส่วนใหญ่ทำได้เพียงพนักงานขนของหรือกรรมกรก่อสร้าง
เมืองพะยาโต่งซูอยู่ตรงข้ามด่านเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ (DKBA) ที่ไม่ได้ขัดแย้งกับกองทัพพม่า
เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว (2568) เมื่อครั้งที่ทางการไทยประกาศมาตรการ 3 ตัด ได้แก่ตัดไฟฟ้า สัญญานอินเทอร์เน็ต และน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งไปให้กันจีนเทา ตลอดแนวชายแดนที่ติดกับเมียนมา เมืองพะยาโต่งซูก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ถูกใช้มาตรการ 3 ตัดดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกัน กองกำลังกะเหรี่ยงพุทธก็ได้ประกาศไล่จีนเทาออกจากพื้นที่เมืองพะยาโต่งซู แต่จนถึงทุกวันนี้ กิจการของจีนเทาในเมืองนี้กลับเฟื่องฟู สวนทางกับมาตรการที่ประกาศ