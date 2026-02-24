มาลีโต้ข้อกล่าวหากองกำลังกัมพูชายิงลูกระเบิด 40 มม.ใส่ทหารไทย ชี้เป็นข่าวเท็จ ร้องยุติเผยแพร่

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาปฏิเสธคำกล่าวของไทยที่ว่ากองกำลังกัมพูชายิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ใส่ทหารไทยที่ประจำการอยู่ที่จุดลาดตระเวน หน้าพื้นที่กูลปรัมเบย เขตจักเจรง จ.พระวิหาร เมื่อเวลา 8.50 น. ของวันที่ 24 ก.พ. 2569
พล.ท.หญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
คำแถลงของโฆษกกระทรวงกลาโหมเกิดขึ้นหลังจากสื่อไทยรายงานว่ากองทัพไทยกล่าวว่ากองกำลังกัมพูชายิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. และทหารไทยได้ยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ
กัมพูชาระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารของฝ่ายกัมพูชาและไทยได้หารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยกัมพูชาได้แจ้งต่อฝ่ายไทยว่ากองกำลังกัมพูชาไม่ได้ยิงอาวุธใดๆ ตามที่กล่าวอ้าง
คำแถลงจากกัมพูชาระบุว่าประเทศยังคงมุ่งมั่นและเคารพข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 และ 26 ต.ค. 2568 รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา เน้นย้ำว่ากัมพูชามุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับข่าวปลอมเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ชายแดนและฟื้นฟูสันติภาพ และความมั่นคงในระยะยาวตามแนวชายแดน
ในวันเดียวกัน คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฝ่ายกัมพูชาได้ส่งหนังสือฉบับใหม่ต่อคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฝ่ายไทย เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ที่ประกอบด้วยการเรียกร้องให้ทีมสำรวจร่วมของทั้งสองฝ่ายกลับมาดำเนินการติดตั้งหลักเขตชั่วคราวในหมู่บ้านโจกเจย และหมู่บ้านเปรยจัน อ.โอวเจริว จ.บันเตียเมียนเจย และที่อ.กำเรียง จ.พระตะบอง
กัมพูชายังขอให้ทีมสำรวจร่วมสำรวจและติดตั้งหลักเขตชั่วคราวในพื้นที่พิพาทจ.โพธิสัตว์ และคำร้องที่ 3 คือเสนอให้ทีมสำรวจร่วมของทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจและปักหมุดเขตแดนบนพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน และสุดท้าย กัมพูชาได้ขอให้มีการประชุมกลุ่มปฏิบัติการกัมพูชา-ไทย และการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมกัมพูชา-ไทย ในเดือนมี.ค. 2569.