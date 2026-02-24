พม่าเตรียมเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี ในเดือนมี.ค.

เอพี - สื่อของทางการพม่ารายงานว่ารัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จะเปิดประชุมครั้งแรกในเดือนมี.ค. นี้ หลังจากการเลือกตั้งที่นักวิจารณ์กล่าวว่าไม่เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม
การประชุมในวันที่ 16 มี.ค. จะเป็นการประชุมรัฐสภาครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี นับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในปี 2564 โดยเข้าคุมอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่นำโดยอองซานซูจี ซึ่งการยึดอำนาจดังกล่าวทำให้พม่าตกอยู่ในความไม่สงบและการต่อต้านด้วยอาวุธอย่างกว้างขวาง ที่กลายเป็นสงครามกลางเมืองในเวลาต่อมา
การประชุมรัฐสภาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการจัดการเลือกตั้งเป็นระยะในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. ใน 263 เมืองจาก 330 เมืองของประเทศ
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในการเลือกตั้ง ส่วนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่เป็นพรรครัฐบาลเดิมและพรรคอื่นๆ ปฏิเสธที่จะร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขามองว่าไม่เป็นธรรม
รัฐบาลทหารอ้างว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่นักวิจารณ์กล่าวว่าการเลือกตั้งถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดอำนาจของกองทัพหลังจากโค่นล้มซูจีในเดือนก.พ. 2564
หนังสือพิมพ์เมียนมาอาลิน รายงานว่า สภาผู้แทนราษฎร 440 ที่นั่งจะเริ่มการประชุมในวันที่ 16 มี.ค. ขณะที่สภาสูง 224 ที่นั่ง จะเปิดประชุมในอีก 2 วันต่อมา ในกรุงเนปีดอ เมืองหลวงของประเทศ ส่วนสภาภูมิภาคทั้ง 14 แห่ง จะเปิดประชุมในวันที่ 20 มี.ค.
คาดว่าสภานิติบัญญัติ 2 สภา จะเข้ามาแทนที่รัฐบาลทหารที่ปกครองอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยก็ในทางทฤษฎี แต่กระบวนการดังกล่าวไม่น่าจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองของพลเรือนอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องด้วยกองทัพและพันธมิตรของทหารครองที่นั่งส่วนใหญ่ในทั้งสองสภา ทำให้กองทัพสามารถคุมอำนาจต่อไปได้
พรรค USDP ได้ที่นั่ง 339 ที่นั่งจากทั้งหมด 586 ที่นั่งในสองสภา ตามข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือตั้งแห่งสหภาพ ซึ่งนั่นหมายความว่า เมื่อรวมกับกองทัพที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งโดยอัตโนมัติ 166 ที่นั่งตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ทั้งสองฝ่ายครองที่นั่งรวม 505 ที่นั่ง หรือมากกว่า 86% ของสภานิติบัญญัติ
ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆ อีก 21 พรรค ได้ที่นั่งระหว่าง 1-20 ที่นั่ง
ภารกิจแรกของรัฐสภาชุดใหม่คือการเลือกประธานสภาสำหรับแต่ละสภา จากนั้นเลือกประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี 2 คน
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้าคณะรัฐบาลทหารชุดปัจจุบัน คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญห้ามประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดในพม่าควบคู่กันไป ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเขาจะสละบทบาทนั้นหรือไม่
อองซานซูจี วัย 80 ปี กำลังรับโทษจำคุก 27 ปี ในข้อกล่าวหาที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเท็จและมีแรงจูงใจทางการเมือง พรรคของเธอที่ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งปี 2563 และปี 2558 แต่ถูกบังคับให้ยุบพรรคในปี 2566 หลังจากปฏิเสธที่จะจดทะเบียนภายใต้กฎระเบียบของทหาร.