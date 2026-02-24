นักวิเคราะห์เขมรกล่าวหารมต.ไทยโกหกระหว่างสัมภาษณ์สื่อนอก อ้างไม่ให้ข้อมูลเรื่องยึดครองดินแดนกัมพูชา

MGR ออนไลน์ - นักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคำพูดของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศส France24 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยระบุว่าเป็นการโกหกเพื่อทำให้สาธารณชนระหว่างประเทศเข้าใจผิด และเขายืนยันว่ากัมพูชาต้องการปกป้องความจริง
นักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาระบุว่า ในการให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาตินั้น นายสีหศักดิ์ถูกผู้สัมภาษณ์ซักถามอย่างหนักเกี่ยวกับรายงานที่ว่ากองทัพไทยกำลังยึดครองดินแดนกัมพูชา หลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้เปิดเผยต่อสื่อต่างชาติเมื่อไม่นานนี้ และรัฐมนตรีของไทยได้ตอบว่าข้อตกลงหยุดยิงกำหนดให้กองกำลังจากทั้งสองฝ่ายอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน แต่ไม่ได้กล่าวถึงว่าทหารไทยได้กระทำการสิ่งต่างๆ เช่น การใช้รถไถทำลายบ้านเรือนของชาวกัมพูชา ขุดสนามเพลาะ และติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลวดหนาม
เมื่อนักข่าวถามถึงการวางสิ่งกีดขวางและตู้คอนเทนเนอร์ที่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชา ที่อยู่นอกเหนือเส้นแบ่งเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิ นักวิเคราะห์รายนี้ยังระบุว่ารัฐมนตรีของไทยได้เบี่ยงประเด็นโดยอ้างว่ากัมพูชากำลังพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นระดับนานาชาติ และกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของไทยที่กัมพูชารุกล้ำเข้ามาเมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงสงคราม พร้อมกับยืนยันว่าไทยกำลังพยายามป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย โดยย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่ปรารถนาสันติภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน
คิน เพีย ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ราชบัณฑิตยสภากัมพูชา กล่าวกับพนมเปญโพสต์ว่า พฤตกรรมหลอกลวงของสีหศักดิ์ในการให้สัมภาษณ์นั้นมีตั้งแต่การไม่กล่าวถึงว่าทหารไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ไปจนถึงการพยายามสร้างความจริงใหม่บนพื้นที่เพื่อยึดครองดินแดนกัมพูชา
เขากล่าวว่าคำกล่าวของกัมพูชารวมถึงการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กับสื่อต่างประเทศนั้น มีขึ้นเพื่อปกป้องความจริงเท่านั้น
“หลังจากการหยุดยิง ไทยได้รุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชา สร้างบังเกอร์ ถนน และสิ่งปลูกสร้างถาวร และกำลังเปลี่ยนแปลงความจริงในพื้นที่” คิน เพีย กล่าว
“รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนำเสนอมุมมองด้านเดียว ไม่ได้เปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมของเขาจึงเรียกได้ว่าเป็นการหลอกลวงระหว่างประเทศ” คิน เพีย กล่าวเสริม
เขากล่าวอ้างว่ากัมพูชาไม่ได้พยายามทำให้เป็นประเด็นระดับนานาชาติอย่างที่สีหศักดิ์กล่าวอ้าง แต่เพียงแค่เปิดเผยความจริงให้โลกได้รับรู้ เขาย้ำว่ากัมพูชาต้องประท้วงต่อการกระทำใดๆ ก็ตามที่ไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
“ผมเชื่อว่าประชาคมระหว่างประเทศจะไม่เชื่อคำโกหกของไทย เพราะขณะนี้มีคณะผู้แทนทางการทูตเยือนพื้นที่ชายแดนอยู่ คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนควรออกรายงาน กัมพูชาไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้าข้าง เพียงแค่ปกป้องความจริงก็เพียงพอแล้ว” ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ราชบัณฑิตยสภากัมพูชา ระบุ.