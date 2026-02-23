ลาวส่ง “ร่างทหารอเมริกัน” ที่สูญหายช่วงสงครามเวียดนาม กลับคืนบ้านเพิ่มอีก 1 ราย

MGR Online - ลาวทำพิธีส่งมอบร่างทหารอเมริกันที่สูญหายอยู่ในดินแดนลาวช่วงสงครามเวียดนามกลับคืนบ้านเพิ่มอีก 1 ราย ยังเหลืออีก 281 ราย ที่ต้องค้นหากันต่อ
วันนี้ (23 ก.พ. 69) ที่นครปากเซ แขวงจำปาสัก ได้มีพิธีส่งมอบร่างที่เหลือของทหารอเมริกัน จำนวน 1 ร่าง ที่สูญหายไปในช่วงสงครามเวียดนาม ในพื้นที่ สปป.ลาว ให้แก่ตัวแทนสหรัฐอเมริกา เพื่อนำกลับไปให้ญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ในพิธี นายไมทอง ทำมะวงสา รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนรัฐบาลลาว ส่งมอบร่างดังกล่าวให้กับนางมิเชล เอาท์ลอว์ (Michelle Outlaw) อุปทูตชั่วคราว สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาว ในฐานะตัวแทนรัฐบาล เป็นผู้รับมอบ
ช่วงสงครามเวียดนาม (2498-2518) แม้สหรัฐอเมริกาไม่ได้ประกาศสงครามกับลาวโดยตรง แต่กองทัพอเมริกันก็ได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดลงในดินแดนลาวถึงเกือบ 6 แสนเที่ยว คิดเป็นน้ำหนักระเบิดรวมกว่า 1 ล้านตัน นอกจากนี้ ยังได้ส่งทหารจำนวนมากเข้ามาปฏิบัติการในลาว เพื่อหวังทำลายเส้นทางลำเลียงเสบียง อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพลของกองทัพเวียดกง ตั้งแต่ภาคเหนือลงไปจรดภาคใต้สุดของลาว
หลังสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามเวียดนามเมื่อปี 2518 มีรายงานว่า มีทหารอเมริกัน 576 นาย กลายเป็นบุคคลสูญหาย(missing in action : MIA) อยู่ในดินแดนลาว
41 ปีที่ผ่านมา คณะวิชาการของลาวและสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันสำรวจ ค้นหา และขุดค้น บุคคลผู้สูญหายเหล่านั้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศลาว โดยได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างดี
ปฏิบัติการร่วมค้นหาครั้งล่าสุด ประจำปี 2568-2569 มีพื้นที่ขุดค้น 3 จุด ได้แก่ กรณี ที่ 2052 ที่พูผาถี่(ไทยเรียกภูผาที) เขตบ้านพูทอง เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน กรณีที่ 1743 เขตบ้านวักไต กับกรณีที่ 1384 เขตบ้านตะลางใหม่ เมืองกะลึม แขวงเซกอง แต่ได้พบร่างของทหารอเมริกันเพียงที่เดียว คือ กรณีที่ 2052 ที่เมืองซำเหนือ ซึ่งเป็นร่างที่นำมาส่งมอบคืนในครั้งนี้
นับแต่เริ่มมีปฏิบัติการร่วมค้นหาทหารอเมริกันที่สูญหายในช่วงสงครามเวียดนามจนถึงกรณีล่าสุด ได้มีการส่งมอบร่างของทหารอเมริกันกลับคืนบ้านเกิดไปได้แล้วรวม 295 นาย หรือกว่า 50% ของผู้สูญหายทั้งหมด ยังคงเหลืออีก 281 นาย ที่ต้องมีปฏิบัติการร่วมสำรวจค้นหากันต่อไป