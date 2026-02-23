โดรนปริศนาป่วนสนามบินดานัง ทำเที่ยวบินล่าช้ากว่า 50 เที่ยวบินช่วงวันตรุษญวน

เอเอฟพี - สื่อของทางการเวียดนามรายงานว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลวันตรุษญวนที่ผ่านมา มีโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ก่อกวนเที่ยวบินมากกว่า 50 เที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติดานัง
หนังสือพิมพ์แถ่งเนียนรายงานว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ 2 ครั้งที่ทำให้เที่ยวบินต้องล่าช้าหรือบินวนเพื่อรอลงจอด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบโดรนบินใกล้เครื่องบินอย่างน่าอันตราย
ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ควบคุมโดรนหรือโดรนบินใกล้เครื่องบินมากแค่ไหน แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์แถ่งเนียนระบุว่ามีเที่ยวบินทั้งหมด 54 เที่ยวบินที่ล่าช้าเนื่องจากการรุกล้ำของโดรน ตามข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่สนามบิน
เวียดนามกำหนดห้ามการใช้อากาศยานไร้คนขับและไฟส่องสว่างความเข้มสูงในบริเวณโดยรอบสนามบิน และเมืองดานังเป็นศูนย์กลางการบินหลักของเวียดนามในภาคกลาง โดยมีเที่ยวบินมากกว่า 300 เที่ยวต่อวันในช่วงฤดูท่องเที่ยว ตามการรายงานของแถ่งเนียน.