กัมพูชาประท้วงไทยกล่าวหากองทัพเรือลาดตระเวนละเมิดอธิปไตยเขตน่านน้ำเขมร

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาได้ประท้วงอย่างเป็นทางการต่อการปรากฎตัวของเรือกองทัพเรือไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและการบังคับใช้กฎหมายโดยมิชอบในน่านน้ำอาณาเขตของตน รวมถึงการจับกุมชาวกัมพูชา 3 คน และการยึดเรือประมงของพวกเขา
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกคำแถลงเมื่อวันอาทิตย์ระบุว่า บุคคลทั้ง 3 ถูกจับกุมห่างจากเกาะยอ จ.เกาะกง ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศประมาณ 7.2 ไมล์ทะเล
“การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและน่านน้ำอาณาเขตของกัมพูชาอย่างชัดเจน รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ” คำแถลงระบุ
กัมพูชาได้ร้องขอให้ไทยปล่อยตัวชาวกัมพูชาและเรือประมงของพวกเขาทันที และยุติการลาดตระเวนทางทะเลและการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในน่านน้ำอธิปไตยของกัมพูชา
รัฐบาลกัมพูชายังเรียกร้องให้ไทยดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต.