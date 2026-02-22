สลด! เกิดเหตุเรือชนกันในทะเลสาบเวียดนาม ดับอย่างน้อย 6 ราย

เอเอฟพี - สื่อรัฐบาลเวียดนามรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 6 คน จากเหตุเรือโดยสารชนเรือบรรทุกหินและพลิกคว่ำในทะเลสาบทางตอนเหนือของประเทศ
หนังสือพิมพ์ลาวโด่งของรัฐบาลรายงานว่า เรือทั้งสองลำชนกันในทะเลสาบทักบา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในจ.ลาวกาย ทางภาคเหนือของประเทศ เมื่อวันเสาร์ (21) โดยมีผู้โดยสาร 17 คน จากทั้งหมด 23 คนบนเรือโดยสารได้รับการช่วยเหลือหลังจากเรือพลิกคว่ำ
เจ้าหน้าที่กู้ร่างผู้เสียชีวิต 6 คน รวมถึงเด็ก 2 คนได้แล้วในวันอาทิตย์ (22)
หนังสือพิมพ์ระบุว่าเรือโดยสารลำดังกล่าวบรรทุกครอบครัวที่เดินทางไปเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลวันตรุษ
เหวียน ฮว่าง ลอง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำตำบลกัมเญิน กล่าวว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันเสาร์ ขณะที่ผู้คนกำลังเดินทางกลับบ้าน ส่วนผู้ควบคุมเรืออีกลำที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับบาดเจ็บ
ด้านสำนักข่าว VnExpress ของรัฐรายงานว่า เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว
เมื่อปีที่ผ่านมา มีเรือท่องเที่ยวลำหนึ่งล่มในอ่าวฮาลองของเวียดนามทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 คน.