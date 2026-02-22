รัฐบาลทหารพม่าเดินหน้าจูงใจชาวกะฉิ่นหนุนฟื้นโครงการเขื่อนมิตโสน อ้างสร้างงาน-พัฒนาพื้นที่ นักสิ่งแวดล้อมโต้แค่โฆษณาชวนเชื่อ

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลทหารพม่ากำลังใช้วิธีการต่างๆ ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งในความพยายามที่จะโน้มน้าวชาวรัฐกะฉิ่นเพื่อฟื้นโครงการเขื่อนมิตโสน (Myitsone Dam) ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนและยังคงเป็นข้อถกเถียง
รัฐบาลทหารได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่มหาวิทยาลัยมิตจีนา ในเมืองเอกของรัฐกะฉิ่น โดยแหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่ามีผู้คนจำนวนมากถูกบังคับให้เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 นับตั้งแต่เดือนธ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลทหารพยายามกดดันให้ชาวบ้านเห็นด้วยกับการฟื้นฟูโครงการ ซึ่งถูกระงับไปในปี 2554 เนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรม
รัฐบาลทหารระบุว่าการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,400 คน รวมทั้งตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคม วัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงนักธุรกิจและผู้อาวุโสในชุมชน
ชาวบ้านเผยว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้ หัวหน้ารัฐบาลรัฐกะฉิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารได้พบหารือกับองค์กรกะฉิ่นในท้องถิ่น เพื่อขอร้องให้พวกเขายินยอมให้ฟื้นฟูโครงการ แต่หลายคนยังคงแสดงความไม่เห็นด้วย
ในการประชุมครั้งล่าสุด ติน อ่อง ซาน รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี ที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงาน ได้กล่าวอ้างว่าโครงการเขื่อนมิตโสนจะตอบสนองความต้องการไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งสร้างโอกาสในการทำงานให้กับคนท้องถิ่น และมีส่วนช่วยในการพัฒนา
เขายืนยันว่าภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของภูมิภาคจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อความต้องการด้านพลังงานขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนอง
“รัฐบาลกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายอาศัยอยู่” ติน อ่อง ซาน กล่าว
เขายังอ้างว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนมิตโสนจะถูกจัดไว้สำหรับการบริโภคภายในประเทศเป็นลำดับแรก และจะแบ่งปันเฉพาะพลังงานส่วนเกินกับภูมิภาคและรัฐอื่นๆ เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในประเทศที่เป็นข้อถกเถียงมากที่สุดของโครงการนี้คือ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในท้องถิ่น ซึ่งภายใต้ข้อตกลงเดิมนั้น พลังงาน 90% จะถูกส่งออกไปยังจีน ส่วนพม่าจะได้รับเพียง 10% ในการประชุมก่อนหน้านี้กับชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารอ้างว่าข้อตกลงดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ไม่ได้เปิดเผยอัตราส่วน
ติน อ่อง ซาน กล่าวเสริมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชน และความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
ซุง ติง นักสิ่งแวดล้อมชาวกะฉิ่นกล่าวว่า คำสัญญาเหล่านั้นเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อ และการจำหน่ายไฟฟ้าจริงจะเป็นไปตามข้อตกลงเดิมกับนักลงทุนชาวจีน
“สิ่งนี้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองอย่างแท้จริง ในขณะที่ทั้งประเทศกำลังเผชิญกับการทิ้งระเบิด การสังหาร และการวางเพลิง การอ้างว่าหมู่บ้านห่างไกลจะมีไฟฟ้าใช้เป็นเรื่องไร้สาระ” ซุง ติง กล่าว
เขาระบุว่าในสมัยรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพโค่นล้มไปนั้นพื้นที่กว่า 70% ของประเทศได้รับไฟฟ้าเพียงพอแล้ว และส่วนที่เหลือจะเข้าถึงไฟฟ้าในเร็วๆ นี้ โดยไม่ต้องฟื้นฟูโครงการเขื่อนมิตโสน.