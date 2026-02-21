โฆษกรัฐบาลเขมรชี้นายกฯ เดินสายสื่อสารต่างชาติประเด็นชายแดนสะท้อนความจริงในพื้นที่ อ้างไทยรุกราน-ขวางพลเรือนกลับบ้าน

MGR ออนไลน์ - กัมพูชากล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยเข้ายึดครองดินแดนของตนและขัดขวางการกลับคืนสู่ถิ่นฐานของพลเรือนพลัดถิ่นเกือบ 80,000 คน พร้อมทั้งยืนยันว่ากัมพูชาต้องการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติและด้วยการเจรจา
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้กล่าวอ้างว่ากองกำลังของไทยยังคงประจำการลึกเข้ามาในดินแดนกัมพูชา โดยมีการวางลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ปิดกั้นถนนที่ทำให้พลเรือนไม่สามารถกลับบ้านได้
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาย้ำว่าการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ระหว่างการเยือนทางการทูตที่สหรัฐฯ และยุโรป สะท้อนถึงความเป็นจริงในพื้นที่ ไม่ใช่ข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐาน
เพ็ญ โบนา ยังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ยกประเด็นพรมแดนขึ้นหารือในการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และคาดว่าจะหารือเรื่องนี้อีกในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในเจนีวาและบรัสเซลส์
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาอ้างคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีว่า “กัมพูชาไม่เคยละเมิดดินแดนของประเทศอื่น แต่จะไม่ยอมรับการละเมิดอธิปไตยของตน” พร้อมเสริมว่ากัมพูชาปฏิเสธการใช้กำลังทหารเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ไทยอนุญาตให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) กลับมาดำเนินการปักหมุด กำหนดเขตแดนทางเทคนิคอีกครั้งโดยทันที ตามคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 โดยระบุว่าเนื่องจากการเลือกตั้งของไทยเสร็จสิ้นลงแล้วจึงไม่มีอุปสรรคใดขัดขวางการดำเนินการอีก.