ทัพคะฉิ่นเล่นแรง! ส่งโดรนพลีชีพโจมตีเครื่องบินโดยสารหวังให้ตายยกลำ

MGR Online - กองทัพคะฉิ่น และ PDF ส่งโดรนพลีชีพโจมตีเครื่องบินโดยสาร ขณะกำลังเตรียมเทคออฟจากสนามบินมิตจีน่าไปมัณฑะเลย์ แรงระเบิดทำลายตัวเครื่องบิน 3 จุด เจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้คน ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่
เมื่อเวลา 20.00 น. วานนี้ (20 ก.พ.) ขณะที่เครื่องบิน ATR-72-600 ของสายการบิน MNA (Myanmar National Airlines) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของเมียนมา กำลังเตรียมเคลื่อนตัวออกจากหลุมจอด เพื่อจะเทคออฟ นำผู้โดยสารจากสนามบินมิตจีน่า รัฐคะฉิ่น บินไปส่งยังสนามบินมัณฑะเลย์ ปรากฏว่ามีโดรนพลีชีพอย่างน้อย 3 ลำ บินมาโจมตีเครื่องบินลำดังกล่าว
โดรนพลีชีพที่ถูกส่งมาโจมตีเครื่องบินโดยสารครั้งนี้ เป็นผลงานของกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน(PDF) ของรัฐบาลเงา(NUG ที่จับมือกับกองทัพเอกราชคะฉิ่น(KIA) ที่พยายามสร้างสถานการณ์รุนแรงให้เกิดขึ้นในเมืองมิตจีน่า
แรงระเบิดจากโดรน ทำให้เครื่องบินได้รับความเสียหายบริเวณจมูกเครื่องบิน ช่วงกลางลำตัว และที่ส่วนหาง
หลังถูกโจมตี เจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน และระงับเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม จนถึงช่วงเช้าวันนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเหตุโดรนโจมตีเครื่องบินโดยสารครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่
ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่สนามบินมิตจีน่าได้ตกเป็นเป้าโจมตีของกองกำลังผสม PDF-KIA และรูปแบบการโจมตีได้เพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นโดยมุ่งเป้าหมายไปยังพลเรือนผู้บริสุทธิ์
ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา กองกำลังผสม PDF-KIA ได้ส่งโดรนพลีชีพจำนวนหนึ่งบินเข้ามาในบริเวณสนามบินมิตจีน่า และบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะในเขตปานมะตี ที่มีฐานทหารของกองทัพพม่าตั้งอยู่ ส่งผลให้ทางการต้องประกาศระงับการเดินทางทั้งหมด ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก ของสนามบินมิตจีน่า ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย
ตามข่าวที่เผยแพร่ในตอนนั้น ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีโดรนพลีชีพกี่ลำที่ถูกส่งมาโจมตีสนามบินมิตจีน่า เพียงระบุว่า ระบบแอนตี้โดรนของกองทัพพม่าตรวจจับโดรนเหล่านั้นได้ ช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ และสามารถสกัดกั้นโดรนทุกลำได้ก่อนจะเกิดการระเบิด ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายแก่สนามบิน
ตามข่าว บอกว่าโดรนบางลำถูกระบบแอนตี้โดรนสกัดกั้น ทำให้ตกลงมายังลานบินและรันเวย์โดยไม่ระเบิด ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ และเก็บกู้ซากของโดรนเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หรือความหวาดกลัวของผู้ที่พบเห็น
มิตจีน่าเป็นเมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น รัฐตอนเหนือสุดของเมียนมาซึ่งมีชายแดนติดกับจีนและอินเดีย และยังเป็นรัฐที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอัญมณีและแร่หายาก ซึ่งเป็นเป้าหมายในการก่อความไม่สงบของกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหาร ทั้ง PDF และ KIA ที่ต้องการเข้ามามีส่วนแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้
ขณะที่สนามบินมิตจีน่าถือเป็นฮับทางการบินที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การขนส่ง และการท่องเที่ยว เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางโดยเครื่องบินกับเมืองใหญ่ๆแทบทุกแห่งของเมียนมา เช่น ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์