สหรัฐฯ ให้คำมั่นสนับสนุนการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยอย่างต่อเนื่อง

MGR ออนไลน์ - สหรัฐฯ ระบุว่าจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
คริสโตเฟอร์ แลนเดา รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ย้ำคำมั่นดังกล่าวระหว่างการประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา นอกรอบการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพในกรุงวอชิงตัน ดีซี
ระหว่างการประชุม แลนเดายังได้แสดงความขอบคุณต่อกัมพูชาสำหรับบทบาทในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพและการเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพของผู้นำกัมพูชา
นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในความพยายามที่ช่วยยุติการสู้รบระหว่างกัมพูชาและไทย โดยระบุว่าสหรัฐฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของสันติภาพสำหรับกัมพูชา และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน
ด้านฮุน มาเนต ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย และได้ขอให้สหรัฐฯ สนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อสันติภาพตามแนวชายแดนต่อไป
ขณะเดียวกัน ผู้นำกัมพูชายังได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ต่อรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมย้ำว่ากัมพูชามีจุดยืนในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญา และข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ.