เพลิงเผา! "ไททานิคเมืองลาว" แลนด์มาร์คคำม่วนจนเหลือแต่ซาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพลิงกำลังเผาผลาญเรือใหญ่นากาย หรือไททานิคเมืองลาว แลนด์มาร์คสำคัญด้านการท่องเที่ยวของแขวงคำม่วน เมื่อเย็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
MGR Online - ชาวลาวต่างเสียดาย เหตุเพลิงไหม้ "เรือใหญ่นากาย" หรือ "ไททานิคเมืองลาว" แลนด์มาร์คสำคัญด้านการท่องเที่ยวของแขวงคำม่วน จนเหลือแต่ซาก

เวลาประมาณ 18.00 น. วานนี้(19 ก.พ.) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ "เรือใหญ่นากาย" ซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนชายหาดของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำเทิน 2 บ้านอุดมสุก เมืองนากาย แขวงคำม่วน จนมอดไหม้ไปหมดทั้งลำ เหลือเพียงกองซากไม้ที่ถูกเผาจนดำเป็นเถ้าถ่าน


เรือใหญ่นากายถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านการท่องเที่ยวของแขวงคำม่วน ที่มักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติไปเที่ยวชม ถ่ายภาพภายในและภายนอกตัวเรือ รวมถึงทิวทัศน์โดยรอบ เก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่เสมอ

คนลาว โดยเฉพาะชาวบ้านนากายเรียกเรือลำนี้เป็น "ไททานิคเมืองลาว" เนื่องจากเป็นเรือนำเที่ยวขนาดใหญ่ที่ต่อขึ้นจากไม้เนื้อแข็งตลอดทั้งลำ ในอดีตเคยถูกใช้เป็นพาหนะสำหรับพาแขกบ้านแขกเมือง โดยเฉพาะแขกของผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้นำประเทศลาว นั่งเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำเทิน 2

แต่เนื่องจากใต้ผิวน้ำ เต็มไปด้วยตอไม้ และซากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนต้นตายเมื่อเกิดน้ำท่วมหลังเปิดใช้เขื่อน ทำให้กิ่งไม้ได้ทิ่มแทงท้องเรือจนแตก จมลงไปใต้น้ำ

ต่อมามีผู้กู้เรือลำนี้ขึ้นมาได้ และนำมาตั้งไว้บนชายหาด เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ สามารถดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเที่ยวชมอยู่เป็นระยะ


ตลอดทั้งวันของวันนี้(20 ก.พ.) ทั่วชุมชนออนไลน์ในลาว ต่างพากันเผยแพร่ภาพของเรือใหญ่นากาย ทั้งภาพในอดีตและภาพขณะกำลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยคำบรรยายส่วนใหญ่เป็นไปในทำนองว่าเสียดายและเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้

การเกิดเพลิงไหม้เรือใหญ่นากายจนมอดไหม้ไปหมดทั้งลำ ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในชุมชนออนไลน์ของลาวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นที่ถกเถียงกันว่าเกิดจากอุบัติเหตุ ความประมาท หรือเป็นการกระทำแบบจงใจของมนุษย์ เนื่องจากจนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ได้

ซากเรือใหญ่นากายหลังเพลิงสงบ



ไททานิคเมืองลาว ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่มักมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก





