กัมพูชาถอนใบอนุญาตกาสิโน 5 แห่งเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์สแกม “เฉินจื้อ”

MGR ออนไลน์ - คณะกรรมการบริหารการเล่นการพนันเชิงพาณิชย์ของกัมพูชา (CGMCC) ได้ระงับและเพิกถอนใบอนุญาตกาสิโน 5 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการฉ้อโกงทางออนไลน์ในจ.พระสีหนุ จ.กัมปอต และจ.กันดาล
คำแถลงของ CGMCC ที่ออกเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ระบุว่ากาสิโนชื่อ My Casino ในจ.กัมปอต ที่เป็นของบริษัท Zhou Cheng K.P. Hotel Co., Ltd., ถูกระงับใบอนุญาต หลังกาสิโนซึ่งตั้งอยู่บริเวณด่านชายแดนเวียดนามถูกปิดลงระหว่างการบุกตรวจค้นครั้งใหญ่ในช่วงกลางเดือนม.ค. และมีชาวต่างชาติจำนวนมากหลบหนีออกจากพื้นที่
ส่วนกาสิโนอีก 4 แห่ง ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต คือ Golden Fortune Resorts World ในจ.กันดาล กาสิโน Jinbei กาสิโน Jinbei 4 และกาสิโน GC Casino ในสีหนุวิลล์
ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ CGMCC กล่าวว่าใบอนุญาตกาสิโนเหล่านี้ถูกเพิกถอนเนื่องจากเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจของเฉินจื้อ
กาสิโน 4 แห่ง ถูกระงับใบอนุญาตโดย CGMCC ในเดือนพ.ย. ปีที่แล้ว หลังจากปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์ทั่วประเทศในเดือนก.ค. ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ากาสิโนเหล่านี้กำลังดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
ในกลางเดือนต.ค. 2568 สหรัฐฯ และอังกฤษ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรองค์กรและบริษัทในเครือที่เชื่อมโยงกับบริษัท Prince Holding Group ที่เป็นของเฉินจื้อ มหาเศรษฐีชาวจีน ที่ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งฉ้อโกง ซึ่งต่อมาถูกเนรเทศออกจากกัมพูชา
เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการของเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ข้ามชาติระดับโลก ที่มุ่งเป้าไปยังพลเมืองอเมริกันผ่านการหลอกลวงทางออนไลน์และการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด
ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลสหรัฐฯ หนึ่งในปฏิบัติการที่อื้อฉาวที่สุดที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Prince Group คือ Jinbei Group ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมหรูและกาสิโน กลุ่มธุรกิจนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วกัมพูชา ที่เกี่ยวข้องกับการรีดไถ การฉ้อโกง การบังคับใช้แรงงาน และการฆาตกรรมชาวจีนวัย 25 ปี ในปี 2566
ในปี 2565 สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) รายงานว่าชาวอเมริกัน 259 คนสูญเงินรวมกัน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับมิจฉาชีพที่เชื่อว่าดำเนินการจากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ Jinbei Group
รายงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ปี 2566 ระบุว่า มีศูนย์หลอกลวงออนไลน์ดำเนินการอยู่ในกรุงพนมเปญ จ.กันดาล จ.โพธิสัตว์ จ.เกาะกง จ.พระสีหนุ จ.อุดรมีชัย จ.สวายเรียง รวมถึงเมืองบาเวต ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดาราสาคร และเขตเศรษฐกิจพิเศษเฮงเหอ ทมอดา และระบุว่ามีผู้ถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงออนไลน์อย่างน้อย 100,000 คนในกัมพูชา
โฆษกกระทรวงสารสนเทศ อ้างรายงานของคณะกรรมการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ (CCOS) ว่ากองบัญชาการร่วมในเมืองหลวงและจังหวัดต่างๆ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดศูนย์หลอกลวงไปแล้ว 190 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึงต้นเดือนก.พ. 2569
การปราบปรามครั้งนี้ ยังรวมถึงกาสิโน 44 แห่ง ในจ.พระสีหนุ จ.กัมปอต จ.กันดาล จ.สวายเรียง กรุงพนมเปญ จ.โพธิสัตว์ จ.เปรยเวง และจ.มณฑลคีรี ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงที่ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
ทางการกัมพูชาระบุว่าในการปราบปรามทั่วประเทศนี้ ส่งผลให้มีการจับกุมผู้คนมากกว่า 3,500 คน และเนรเทศออกจากประเทศอีกประมาณ 130,000 คน.