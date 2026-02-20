“ฮุน มาเนต” จ้อสื่อนอก อ้างไทยรุกล้ำยึดดินแดนทำชาวเขมรกลับบ้านไม่ได้ ร้องแก้ปัญหาชายแดนผ่านกลไกทวิภาคี

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา เรียกร้องให้ไทยอนุญาตให้ประชาชนผู้พลัดถิ่นกลับบ้าน และแก้ไขความตึงเครียดบริเวณชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ซึ่งทั้งสองประเทศตกลงกันไว้
“เราเรียกร้องให้ไทยอนุญาตให้ประชาชนของเรากลับบ้าน และดำเนินการกำหนดเขตแดนกับกัมพูชาอีกครั้งผ่านกลไกร่วมที่เราได้ตกลงกันไว้” ฮุน มาเนต กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ในกรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้นำกัมพูชากล่าวว่า แม้การสู้รบจะยุติลงแล้ว แต่กองกำลังของไทยยังคงอยู่ในพื้นที่ที่กัมพูชาถือว่าเป็นดินแดนของตน พร้อมกับวางตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนาม
“การยึดครองของไทยได้ขยายออกไปเกินกว่าการอ้างสิทธิฝ่ายเดียวและพื้นที่นี้เป็นหมู่บ้านของกัมพูชา ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถกลับบ้านได้” ฮุน มาเนต กล่าว
ผู้นำกัมพูชายังกล่าวเสริมว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อคำแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศที่อนุญาตให้พลเรือนกลับคืนสู่พื้นที่หลังจากการหยุดยิง โดยระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้กองกำลังต้องรักษาตำแหน่งเดิมโดยไม่รุกคืบเกินขอบเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตน
“การขยายรั้วลวดหนามและการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ปิดกั้นหมู่บ้านนั้นเป็นการกระทำที่เกินกว่าข้อตกลง” ฮุน มาเนต กล่าว
เขาเรียกร้องให้ไทยยึดมั่นในข้อตกลงก่อนหน้านี้ รวมถึงข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ที่เขากล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน
ข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการแก้ไขต้นตอของข้อพิพาท ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นความขัดแย้งทางดินแดน
ฮุน มาเนต ยังได้แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีทรัมป์ สำหรับบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้เกิดการหยุดยิงครั้งแรกระหว่างกัมพูชาและไทย ตลอดจนการสนับสนุนข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ที่มีนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เข้าร่วมด้วย
“ผมเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อสันติภาพและเสถียรภาพ ในการหารือของเรา ท่านได้เน้นย้ำว่าการปกป้องชีวิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และการยุติความขัดแย้งเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรก” ฮุน มาเนต กล่าว.