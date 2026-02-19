ผู้นำกลุ่มต่อต้านอิสระในพม่ายอมมอบตัวต่อกองทัพ หลังถูกกลุ่ม PDF โจมตีจากข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรม

เอพี - สื่อทางการพม่ารายงานว่าผู้นำกลุ่มต่อต้านอิสระได้ยอมมอบตัวต่อทางการทหารของประเทศ หลังถูกกลุ่มต่อต้านที่ภักดีต่อกองกำลังฝ่ายค้านกระแสหลักเข้าโจมตี
การมอบตัวของโบ นากา ผู้นำกองทัพปฏิวัติแห่งชาติพม่า (BNRA) ในภาคสะกาย เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงรอยร้าวภายในขบวนการต่อต้านด้วยอาวุธ ที่นำไปสู่การปะทะกันเป็นระยะๆ เพื่อเข้าควบคุมดินแดนและความขัดแย้งในการบริหาร
ภาคสะกายเป็นฐานที่มั่นของการต่อต้านด้วยอาวุธนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2564 หลังการชุมนุมอย่างสันติถูกปราบปรามด้วยกำลังถึงชีวิต ผู้ต่อต้านการปกครองของทหารจำนวนมากหันมาจับอาวุธต่อสู้ และหลายส่วนของประเทศกำลังอยู่ในสงครามกลางเมือง
รายงานในหนังสือพิมพ์เมียนมา อาลิน ของรัฐบาลระบุว่า โบ นากา หรือที่รู้จักในชื่อ นาย ลิน และสมาชิกในครอบครัวของเขาได้ติดต่อกับค่ายทหารในเมืองปาเล ภาคสะกาย เมื่อบ่ายวันพุธ (18) เพื่อ “กลับคืนสู่กฎหมาย” ซึ่งสื่อของรัฐได้เผยแพร่ภาพถ่ายของโบ นากา ที่มอบตัวพร้อมด้วยอาวุธปืนหลายกระบอก
สื่ออิสระหลายฉบับรายงานว่าโบ นากา และสมาชิกในครอบครัวหลายคนเดินทางออกจากฐานที่มั่นของเขาในสะกายโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ นอกจากนี้ รายงานในหนังสือพิมพ์ยังระบุว่าฝ่ายต่อต้านคนอื่นๆ ที่มอบตัวจะได้รับการต้อนรับและยอมรับ ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จำเป็น และได้รับรางวัลเงินสดสำหรับอาวุธและกระสุน
การหลบหนีของโบ นากา เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มของเขาถูกโจมตีโดยหน่วยของกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ถูกขับออกจากตำแหน่งในปี 2564 เมื่อกองทัพยึดอำนาจ
ความตึงเครียดระหว่างกองกำลังของโบ นากา และหน่วย PDF ในพื้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว เนื่องจากนักรบของ BNRA ถูกกล่าวหาว่ารีดไถเงินตามด่านตรวจบนถนน
มีรายงานว่าความตึงเครียดเหล่านี้มาถึงจุดแตกหักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อ BNRA ยอมรับเองว่าได้ยิงนักรบ PDF เสียชีวิตจากข้อพิพาทเรื่องอาวุธ โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา PDF ได้ตอบโต้ด้วยการบุกโจมตีฐานที่ BNRA ควบคุม
คำแถลงที่ออกเมื่อวันพุธโดย NUG อ้างว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังจากสมาชิก BNRA ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อกล่าวหาทางอาญา รวมถึงการฆ่าสมาชิกของ PDF และความรุนแรงทางเพศ นอกจากนี้ยังระบุว่าสมาชิกของ BNRA ประมาณ 150 คน ได้ยอมจำนนรับใช้ PDF
เน โพน ลัต โฆษกของ NUG กล่าวกับสำนักข่าวเอพีว่า NUG พยายามที่จะดำเนินการเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่มีรายงานว่ากระทำโดยสมาชิก BNRA บางคน แต่โบ นากา ซึ่งเขาระบุว่าดูเหมือนจะติดต่อกับทหารอยู่ตลอดเวลา ได้ถูกนำตัวออกจากพื้นที่โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ
“เราได้รับรายงานเกี่ยวกับการข่มขืนเด็กและอาชญากรรมอื่นๆ ที่กระทำโดยสมาชิก BNRA บางคน รวมถึงโบ นากา” เน โพน ลัต กล่าว
ทั้งนี้ สำนักข่าวเอพีไม่สามารถติดต่อโบ นากา เพื่อขอความคิดเห็นได้เนื่องจากเขาถูกกองทัพควบคุมตัว
ในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ด้วยอาวุธ โบ นากา ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของการต่อต้านอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เขาเป็นผู้นำกลุ่มกองโจรท้องถิ่นที่ชื่อว่า Myanmar Royal Dragon Army ที่ได้เข้าร่วมมือกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และกลายเป็นเป้าหมายหลักของกองทัพพม่า จากนั้นเขาได้ก่อตั้งกลุ่มของเขาขึ้นใหม่ในชื่อ BNRA ในเดือนก.ย. 2566 และลดความสัมพันธ์กับกองกำลัง PDF.