ฮุนเซนโพสต์ภาพถ่ายร่วมผู้นำอาเซียนรำลึกความหลัง ยกสัมพันธ์ไทยสมัยรัฐบาลลุงตู่สงบสุขราบรื่น

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้แบ่งปันความทรงรำลึกถึงความหลังที่สะท้อนถึงสิ่งที่เขาระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ต่างมีความรักใคร่และมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้น พร้อมกับรูปถ่ายเมื่อ 10 ปีก่อนที่ถ่ายไว้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ
ในโพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของอดีตผู้นำกัมพูชาวานนี้ (18) ฮุนเซนได้แชร์ภาพถ่ายเพื่อรำลึกครบรอบ 10 ปีของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐฯ ในขณะนั้น
ภาพถ่ายดังกล่าวที่มีผู้นำอาเซียน 4 ประเทศปรากฎอยู่ด้วยนั้น ถ่ายโดยอดีตนายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ ที่เพิ่งโพสต์ภาพนี้อีกครั้งเพื่อรำลึกวันครบรอบ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการประชุมสุดยอดแล้ว ข้อความของฮุนเซน ยังเน้นไปที่จิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและความอบอุ่น ที่เขาระบุว่าเป็นสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนในขณะนั้น
“พูดตามตรง ในเวลานั้นผู้นำอาเซียนต่างมีความรักใคร่และมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอย่างแท้จริง” ฮุนเซนระบุ
ข้อคิดเห็นของฮุนเซนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกโหยหาอดีตในยุคที่เขาเห็นว่าเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน ความสามัคคี และมิตรภาพส่วนตัวระหว่างผู้นำรัฐบาลในภูมิภาค
ฮุนเซนยังระบุว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดปี 2559 อดีตผู้นำสิงคโปร์เป็นผู้ถ่ายภาพและอัปโหลดลงในบัญชีเฟซบุ๊ก ซึ่งภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นผู้นำอาเซียน 4 คนในบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเองระหว่างการเจรจาทางการทูต
ฮุนเซนกล่าวเสริมว่า เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้นำทั้ง 4 คนในขณะนั้น ขณะที่ทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว เป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุด
เขายังเขียนข้อความถึงผู้นำทั้งสามคนในภาพ และขอบคุณที่อดีตผู้นำสิงคโปร์แชร์ภาพดังกล่าวอีกครั้ง
สื่อกัมพูชารายงานว่า ฮุนเซนแชร์ข้อความนี้ในขณะที่ความสัมพันธ์ของเขากับผู้นำไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลชินวัตร ที่เคยเป็นพันธมิตรของเขาตกต่ำที่สุดเนื่องจากข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทยในปัจจุบัน และยังระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยในปี 2559 ได้รับการยกย่องจากฮุนเซนว่าได้สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและสงบสุขระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน
“ผมสามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าในยุคของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กินเวลานานเกือบ 10 ปี ไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทวิภาคีของเรา” ฮุนเซนกล่าวระหว่างการพบปะกับชาวกัมพูชาพลัดถิ่น ในเขตพื้นที่ปลอดภัย อ.กุเลน จ.พระวิหาร เมื่อเดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว.