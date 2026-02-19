สายการบินเวียดนามเซ็นซื้อโบอิ้งล็อตใหญ่ 90 ลำ รวมมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์

รอยเตอร์ - สายการบินของเวียดนาม 3 ราย ได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัทโบอิ้ง ผู้ผลิตเครื่องบินของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสฯ (19) เพื่อจัดซื้อเครื่องบินรวม 90 ลำ ในขณะที่เวียดนามและสหรัฐฯ ยังคงเจรจาข้อตกลงการค้าฉบับใหม่
การลงนามข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ของโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพ ที่เป็นโครงการริเริ่มของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งทั่วโลก
สายการบินเวียดนาม (Vietnam Airlines) ได้ลงนามข้อตกลงมูลค่า 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับโบอิ้ง เพื่อซื้อเครื่องบินลำตัวแคบ 737-8 จำนวน 50 ลำ คำแถลงของสายการบินเวียดนามระบุ
สายการบินระบุในคำแถลงว่ามีกำหนดรับมอบเครื่องบินระหว่างปี 2573-2575 ที่จะทำให้จำนวนเครื่องบินทั้งหมดของสายการบินเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 151 ลำ ภายในปี 2573
นอจากนี้ สายการบินแห่งชาติของเวียดนามยังอยู่ระหว่างการหารือกับโบอิ้งสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างเพิ่มเติมอีก 30 ลำ ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ด้านสายการบินซัน ฝูก๊วก แอร์เวย์ส (Sun PhuQuoc Airways) ยังลงนามในข้อตกลงมูลค่า 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทโบอิ้งเพื่อจัดซื้อเครื่องบิน 787-9 ดรีมไลเนอร์ จำนวน 40 ลำ
ขณะเดียวกัน สายการบินต้นทุนต่ำของเวียดนามอย่างเวียดเจ็ท (Vietjet) ได้บรรลุข้อตกลงทางการเงินมูลค่า 965 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทกริฟฟิน โกลบอล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เพื่อจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 จำนวน 6 ลำ
เวียดนามกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าประเทศยินดีที่จะซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ มากขึ้น หลังจากทำเนียบขาวประกาศเมื่อเดือนต.ค. ว่าสหรัฐฯ จะคงภาษีนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากเวียดนามไว้ที่ 20% ในขณะที่ยกเลิกภาษีนำเข้าให้กับสินค้าบางประเภท.