กัมพูชาหวังลบภาพแหล่งสแกมเมอร์ แจงรัฐบาล “ฮุน มาเนต” เนรเทศชาวต่างชาติไปแล้วกว่า 48,000 คน

MGR ออนไลน์ - ซาร์ โสคา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาได้เนรเทศชาวต่างชาติไปแล้วกว่า 48,000 คน ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ผิดกฎหมาย นับตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ารับตำแหน่ง ถ้อยแถลงที่เกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชาพยายามเร่งดำเนินการปราบปรามเพื่อล้างชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางอาชญากรรมทางไซเบอร์
ซาร์ โสคา เปิดเผยว่านอกจากการเนรเทศอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีชาวต่างชาติกว่า 210,000 คน เดินทางออกจากประเทศโดยสมัครใจในช่วงเวลาเดียวกัน
เขาอ้างว่าการเดินทางออกจากประเทศครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการปราบปรามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ที่เข้ารับตำแหน่งในปี 2567 และได้ให้คำมั่นว่าจะกวาดล้างการฉ้อโกงทางออนไลน์ที่แพร่หลายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย เขาระบุว่ากระทรวงมหาดไทยกำลังพิจารณาโครงการจูงใจใหม่ ด้วยการจ่ายเงินให้ประชาชนที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การค้นพบสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งฉ้อโกงออนไลน์
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยผู้นี้ยังกล่าวว่ากัมพูชาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุว่าอัตราส่วนของตำรวจต่อประชาชนนั้นอยู่ที่ 1 นาย ต่อประชาชน 3,100 คน
“เราไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง เราต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาให้เรา เพื่อช่วยกวาดล้างการปฏิบัติการเหล่านี้ออกจากประเทศของเรา” ซาร์ โสคา กล่าว
ซาร์ โสคา ยอมรับว่าในขณะที่การฉ้อโกงทางออนไลน์เป็นปัญหาระดับโลกมานานแล้ว แต่ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อกัมพูชามากขึ้น และในอีกด้านหนึ่ง ชาวกัมพูชาก็ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไปยังต่างประเทศเช่นกัน โดยมีชาวกัมพูชามากกว่า 100 คน ถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาเรื่องงานที่มีรายได้สูง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน
เขาระบุว่า เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดเข้มงวดขึ้นในการเดินทางออกนอกประเทศทางสนามบิน โดยได้สั่งการให้กรมตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบผู้โดยสารอายุ 18-35 ปี ที่ไม่มีเอกสารครบถ้วน ไม่มีผู้รับรองที่ได้รับการยืนยัน หรือไม่มีเงินเพียงพอ
“หากใครอ้างว่าเดินทางเพื่อท่องเที่ยวแต่มีเงินน้อยกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ ก็ไม่ควรอนุญาตให้เดินทางออกไป เพราะในต่างประเทศ เงินจำนวน 50 ดอลลาร์นั้นแทบจะไม่พอจ่ายค่าแท็กซี่ด้วยซ้ำ ไม่ต้องพูดถึงค่าที่พักและอาหาร นี่เป็นสัญญาณอันตรายที่ชัดเจนว่าอาจเป็นการค้ามนุษย์” ซาร์ โสคา กล่าว
กระทรวงมหาดไทยรายงานว่าเมื่อไม่นานนี้ มีการจับกุมนายหน้าชาวต่างชาติและชาวกัมพูชาที่ดำเนินการในระดับหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทางการเตือนว่าหากประชาชนไม่ตระหนักถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมและปลอดภัยมากขึ้น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงทางดิจิทัลที่ซับซ้อนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น.