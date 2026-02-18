ทัพพม่าประกาศชัยชนะใน “รัฐกะยา” กลุ่มนิรนามระเบิดทิ้งสะพานข้ามสาละวิน

MGR Online - กองทัพพม่าประกาศชัยชนะ สามารถยึดคืนรัฐกะยา หลังผลักดันฝ่ายต่อต้านออกจากเมืองผาซองได้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก่อนกลุ่มไม่ทราบฝ่ายวางระเบิดทำลายสะพานข้ามแม่น้ำสาละวินทิ้งอีก 2 วันถัดมา
วานนี้ (17 ก.พ.) สำนักข่าว Kantarawaddy Times รายงานว่า สะพานผาซอง ข้ามแม่น้ำสาละวิน ในเมืองผาซอง ทางตอนใต้ของรัฐกะยา ซึ่งมีพื้นที่ติดกับอำเภอขุนยวมและแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของไทย ได้ถูกวางระเบิดทำลายจนพื้นสะพานหักตกลงไปในแม่น้ำ ไม่สามารถใช้สัญจรได้ทั้ง 100%
สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 5 ทางใต้ของตัวเมืองผาซอง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 840 ฟุต กว้าง 24 ฟุต เป็นสะพานหลักที่คนในพื้นที่ โดยเฉพาะคนจากเมืองมอคี ต้องใช้ในการเดินทาง ทั้งเพื่อการค้าขาย ขนส่งสินค้า รวมถึงไปหาหมอ สร้างความเดือดร้อนอย่างมากแก่ประชาชน
ก่อนหน้านี้ 2 วัน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ กองทัพพม่าสามารถบุกยึดเมืองผาซองกลับคืนมาได้ หลังถูกกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน(PDF) กับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง ได้แก่ กองทัพพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเหรี่ยงแดง(KNPP) และกองกำลังป้องกันชาติกะเหรี่ยงแดง(KNDF) เข้าควบคุมอยู่เป็นเวลากว่า 1 ปี
หลังสามารถยึดเมืองผาซองได้แล้ว กองทัพพม่าก็ประกาศชัยชนะที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ของรัฐกะยาไว้ได้แล้วทั้งหมด จากนั้นกองทัพพม่าก็ได้เปิดทางหลวงหมายเลข 5 ซึ่งเป็นถนนหลักของรัฐกะยา ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้สัญจรได้อีกครั้ง จากตอนเหนือของเมืองผาซองขึ้นไปยังเมืองบอละแค เมืองพรูโซ เมืองดีมอโซ จนถึงเมืองลอยก่อ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
รัฐกะยาเป็นรัฐชาติพันธุ์ที่เล็กที่สุดของเมียนมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีพื้นที่ติดกับฝั่งตะวันตกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านเหนือของรัฐกะยาเป็นพื้นที่รัฐฉาน ด้านตะวันตกและทิศใต้ติดกับรัฐกะเหรี่ยง ประชากรส่วนใหญ่ของรัฐกะยา เป็นชาวกะเหรี่ยงแดง ชาวไทใหญ่ ชาวปะโอ และชาวพม่า
แม้เป็นรัฐที่เล็กที่สุด แต่รัฐกะยาก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับฝ่ายต่อต้าน ดุเดือนรุนแรงที่สุด โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2564 กองกำลังผสมระหว่าง PDF , KNPP และ KNDF ได้เข้ายึดเมืองลอยก่อ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐกะยาเอาไว้ได้ จากนั้นได้บุกตีฐานของทหารพม่าซึ่งตั้งอยู่ในเมืองผาซองจนได้รับชัยชนะในเดือนเมษายน 2567 จับกุมทหารพม่าเป็นเชลยศึกไว้ได้กว่า 50 คน
ต่อมา กองทัพพม่าได้ทุ่มเทกำลังเพื่อบุกยึดคืนรัฐกะยา โดยสามารถยึดเมืองลอยก่อซึ่งอยู่ตอนเหนือสุดของรัฐคืนได้ในปลายเดือนพฤษภาคม 2567 และนำกำลังไล่รุกลงมาทางตอนใต้อย่างต่อเนื่อง โดยยึดคืนเมืองดีมอโซกลับคืนได้ในเดือนสิงหาคม 2568 ยึดเมือบอละแคได้ในเดือนพฤศจิกายน จนล่าสุด คือการยึดคืนเมืองผาซอง ได้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้กองกำลังผสม PDF-KNPP-KNDF ต้องร่นออกจากพื้นที่
ตามรายงานของสื่อในเมียนมา ยังไม่มีกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้วางระเบิดทำลายสะพานข้ามแม่น้ำสาละวินที่เมืองผาซองเมื่อวานนี้ แต่สะพานแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเส้นทางหลบหนีของกองกำลังผสมฝ่ายต่อต้าน ที่สามารถเชื่อมต่อข้ามไปยังเมืองบอกะลี จังหวัดตานตองจี ในรัฐกะเหรี่ยง ได้