รมต.อาวุโสกัมพูชาโต้นักวิจารณ์ ปฏิเสธข้อกล่าวหารัฐบาลสร้างบ้านให้ผู้พลัดถิ่นเท่ากับยอมรับการเสียดินแดน

MGR ออนไลน์ - แก้ว เรมี รัฐมนตรีอาวุโสและประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกลุ่มนักวิจารณ์ ที่กล่าวหาว่ารัฐบาลกำลังยอมรับการสูญเสียดินแดนโดยปริยายจากการสร้างบ้านให้กับผู้พลัดถิ่น
ในถ้อยแถลงที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียวันนี้ (17) แก้ว เรมี ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวผู้พลัดถิ่นนั้น เท่ากับเป็นการยอมรับการสูญเสียดินแดน
“ผมต้องการที่จะตอบพี่น้องของเราบางคนที่ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลและกล่าวหาว่ารัฐบาลยอมรับการสูญเสียดินแดนด้วยการสร้างบ้านให้แก่ผู้พลัดถิ่น” แก้ว เรมี ระบุ
แก้ว เรมี ย้ำว่า แม้รัฐบาลจะไม่ได้ออกหนังสืออย่างเป็นทางการซ้ำๆ เพื่อปฏิเสธสิ่งที่รัฐบาลอธิบายว่าเป็นการรุกล้ำดินแดนโดยกองทัพไทยด้วยการใช้กำลัง แต่รัฐบาลยังคงใช้กลไกทางการทูตและกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเรียกร้องการคืนที่ดินและทรัพย์สินที่เป็นข้อพิพาท
เขาย้ำว่าการเรียกร้องคืนดินแดนและบ้านไม่ใช่กระบวนการระยะสั้นที่จะแก้ไขได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ต้องใช้ความพยายามต่อเนื่อง
รัฐมนตรีอาวุโสผู้นี้ยังอธิบายต่อผู้วิจารณ์ว่า การสร้างบ้านหรือที่พักชั่วคราวสำหรับครอบครัวผู้พลัดถิ่นเป็นมาตรการด้านมนุษยธรรม ไม่ใช่การประนีประนอมทางการเมือง
“หากกระบวนการเรียกร้องคืนที่ดินและบ้านใช้เวลานาน ประชาชนที่พลัดถิ่นของเราควรจะต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์พลาสติกเป็นเวลาหลายสิบปีหรือไม่ เด็กๆ ควรจะต้องหยุดเรียนหรือไม่” แก้ว เรมี กล่าว พร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องพิจารณาถึงสวัสดิภาพของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
เขาเสริมว่าการจัดหาที่พักพิงไม่ได้หมายถึงการละทิ้งการอ้างสิทธิเหนือดินแดนหรือทรัพย์สิน รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะเรียกร้องคืนที่ดิน พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนผู้พลัดถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเข้าฤดูฝน
แก้ว เรมี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้นำรัฐบาลทุกระดับยังคงทำงานอย่างไม่หยุดพัก รวมถึงสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบ
“สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความจริง” แก้ว เรมี กล่าวย้ำ.