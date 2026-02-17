เวียดนามเสนอขยายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่คุมอันตรายจากยาสูบ

ซินหัว - กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอให้ขยายขอบเขตคำสั่งห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมอันตรายจากยาสูบ
ข้อเสนอดังกล่าวจะห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดในสถานบันเทิง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา แหล่งโบราณสถาน สถานที่ทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน และเทวสถาน พร้อมทั้งเพิ่มสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่านอีกหลายแห่งลงในคำสั่งห้ามสูบบุหรี่ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร ท่าเรือ สถานีขนส่งทางน้ำ และท่าเรือติดทะเล
ทั้งนี้ กฎหมายป้องกันและควบคุมอันตรายจากยาสูบฉบับปัจจุบัน ได้สั่งห้ามการสูบบุหรี่ในสถานพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์ดูแล และพื้นที่เสี่ยงสูงต่อเหตุไฟไหม้และการระเบิดอยู่แล้ว.