เวียดนามยืนยันผู้นำสูงสุดเยือนสหรัฐฯ ร่วมประชุมคกก.สันติภาพครั้งแรก

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR ออนไลน์ - เวียดนามยืนยันในวันอังคาร (17) ว่าโต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนาม จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในสหรัฐฯ สัปดาห์นี้

โต เลิม ที่ได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ดเวียดนามอีกครั้งในเดือนม.ค. จะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ ตามคำเชิญของทรัมป์ กระทรวงการต่างประเทศของฮานอยระบุในคำแถลง

แหล่งข่าว 2 รายที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางนี้บอกกับเอเอฟพีเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า โต เลิม จะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมของผู้นำโลก

โต เลิม ตอบรับคำเชิญของทรัมป์เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ ในฐานะรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง ฮานอยระบุเมื่อเดือนที่แล้ว

คณะกรรมการสันติภาพ ที่ทรัมป์เป็นประธาน เดิมทีมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงคราม 2 ปี ระหว่างอิสราเอลและฮามาส แต่ดูเหมือนว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่จะขยายออกไปนอกดินแดนปาเลสไตน์

การประชุมครั้งแรกมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสฯ ที่กรุงวอชิงตัน

สื่อของรัฐรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า โต เลิม ระบุว่าเขามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ และประชาคมระหว่างประเทศเพื่อสร้างผลดีต่อสันติภาพในตะวันออกกลาง

ปัจจุบัน เวียดนามและสหรัฐฯ กำลังเจรจาข้อตกลงทางการค้าหลังจากวอชิงตันเรียกเก็บภาษี 20% สำหรับสินค้าของเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว

สองประเทศได้จัดการเจรจารอบที่ 6 ในเดือนนี้ แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย

ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าโต เลิม จะพบกับทรัมป์และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีหรือไม่.