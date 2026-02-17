เวียดนามยืนยันผู้นำสูงสุดเยือนสหรัฐฯ ร่วมประชุมคกก.สันติภาพครั้งแรก

MGR ออนไลน์ - เวียดนามยืนยันในวันอังคาร (17) ว่าโต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนาม จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในสหรัฐฯ สัปดาห์นี้
โต เลิม ที่ได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ดเวียดนามอีกครั้งในเดือนม.ค. จะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ ตามคำเชิญของทรัมป์ กระทรวงการต่างประเทศของฮานอยระบุในคำแถลง
แหล่งข่าว 2 รายที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางนี้บอกกับเอเอฟพีเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า โต เลิม จะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมของผู้นำโลก
โต เลิม ตอบรับคำเชิญของทรัมป์เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ ในฐานะรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง ฮานอยระบุเมื่อเดือนที่แล้ว
คณะกรรมการสันติภาพ ที่ทรัมป์เป็นประธาน เดิมทีมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงคราม 2 ปี ระหว่างอิสราเอลและฮามาส แต่ดูเหมือนว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่จะขยายออกไปนอกดินแดนปาเลสไตน์
การประชุมครั้งแรกมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสฯ ที่กรุงวอชิงตัน
สื่อของรัฐรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า โต เลิม ระบุว่าเขามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ และประชาคมระหว่างประเทศเพื่อสร้างผลดีต่อสันติภาพในตะวันออกกลาง
ปัจจุบัน เวียดนามและสหรัฐฯ กำลังเจรจาข้อตกลงทางการค้าหลังจากวอชิงตันเรียกเก็บภาษี 20% สำหรับสินค้าของเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว
สองประเทศได้จัดการเจรจารอบที่ 6 ในเดือนนี้ แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย
ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าโต เลิม จะพบกับทรัมป์และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีหรือไม่.