กัมพูชา-ลาวให้คำมั่นกระชับสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศ-ความมั่นคงชายแดนให้แน่นแฟ้นขึ้น

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้พบกับคณะผู้แทนทหารระดับสูงจากลาว โดยทั้งสองประเทศให้คำมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกัน
การประชุมจัดขึ้นยังอาคารวุฒิสภาในกรุงพนมเปญ โดยมีพล.ท.สายใจ กมมะสิด รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารบกลาวเข้าร่วมด้วย
เจีย ธิริธ โฆษกวุฒิสภากัมพูชา กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการหารือมุ่งเน้นที่การยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฮุนเซน กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นตัวเร่งสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หลังจากการเยือนอย่างเป็นทางการของทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว
ด้านพล.ท.สายใจ กมมะสิด ได้ชื่นชมเสถียรภาพของชายแดนกัมพูชา-ลาวในปัจจุบัน โดยกล่าวว่าเป็นพรมแดนแห่งสันติภาพและความปลอดภัย ซึ่งให้เหตุผลว่าเกิดจากการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและกองทัพของทั้งสองประเทศ
ระหว่างการเยือนกัมพูชานี้ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของลาวยังได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพกัมพูชาเพื่อร่างแผนการขยายการปฏิบัติการร่วม
ฮุนเซน อดีตผู้นำกัมพูชา ได้เรียกร้องให้กองทัพทั้งสองฝ่ายก้าวข้ามบทบาทด้านความมั่นคงแบบดั้งเดิม และใช้แนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค เช่นการเพิ่มการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาทางทหารและโครงการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างความร่วมมือด้านข่าวกรองและการปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการลักลอบขนสินค้าข้ามพรมแดนและกิจกรรมผิดกฎหมาย เป็นต้น
ด้านพล.ท.สายใจ กมมะสิด กล่าวว่าเส้นทางการพัฒนาของกัมพูชาเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับผู้นำทหารของลาวในการนำกรอบยุทธศาสตร์ใหม่มาปรับใช้
ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องกันที่จะทำให้ชายแดนของสองประเทศยังคงเป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคง เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและยั่งยืนระหว่างกัมพูชาและลาวที่ดำเนินมายาวนาน.