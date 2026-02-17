ญี่ปุ่นเตรียมส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ให้กกต.กัมพูชา ปรับปรุงการจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบเซิร์ฟเวอร์ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติกัมพูชา (NEC) เพื่อปรับปรุงการจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามการรายงานของสื่อกัมพูชาวันนี้ (17)
รายงานระบุว่าพิธีส่งมอบจะมีขึ้นในวันที่ 19 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติในกรุงพนมเปญ โดยมีประธานกกต. และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาเข้าร่วม
เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือแบบให้เปล่ามูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน NEC ในการลงทะเบียนและจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ความช่วยเหลือนี้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ของญี่ปุ่นต่อประชาธิปไตยของกัมพูชา ผ่านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการจัดการและการจัดระเบียบการเลือกตั้ง
อุปกรณ์ใหม่นี้จะมาแทนที่ระบบที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคให้ก่อนหน้านี้ในปี 2559
จนถึงปัจจุบัน ญี่ปุ่นยังคงเป็นหนึ่งในผู้ให้ความช่วยเหลือต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาที่สนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อมูลของ NEC ระบุว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเป็นทางการปี 2568 มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งหมด 10,162,232 คน คิดเป็น 90.50% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 24,235 แห่งทั่วประเทศ
กัมพูชาจะจัดการเลือกตั้งสภาตำบลครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย. 2570.