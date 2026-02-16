กัมพูชากล่าวหากองทัพไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดน

MGR ออนไลน์ - กัมพูชากล่าวหากองทัพไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยการยึดครองดินแดนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ พร้อมเตือนว่าการยึดครองดินแดนอธิปไตยโดยใช้กำลังนั้นขัดต่อหลักการทางกฎหมายสากล
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวในวันจันทร์ (16) ว่า การกระทำดังกล่าวละเมิดกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ห้ามการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงเขตแดน
เขากล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยได้ทำลายบ้านเรือน ปล้นทรัพย์สินของพลเรือน และปิดกั้นผู้พลัดถิ่นไม่ให้กลับเข้าพื้นที่ โดยอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งเขายังอ้างถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาเจนีวา
กัมพูชากล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พลเรือนผู้พลัดถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ต้องเผชิญกับความยากจน การเรียนหยุดชะงัก และทำให้การเข้าถึงบริการที่จำเป็นลดลง
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ยื่นประท้วงทางการทูตหลายครั้ง โดยกล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยกำลังรวมอำนาจควบคุมและขัดขวางการกลับคืนถิ่นฐานอย่างปลอดภัยของพลเรือน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชายังได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วย
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ว่า การปกป้องดินแดนและประชาชนชาวกัมพูชาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของรัฐบาล โดยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาใดๆ จะดำเนินการอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ขณะที่ฮุนเซน ประธานวุฒิสภา และหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาที่เป็นพรรครัฐบาล ได้ประกาศแยกต่างหากว่ากัมพูชาจะไม่ประนีประนอมในเรื่องอธิปไตยหรือบูรณภาพดินแดน
ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาย้ำว่าพรมแดนถูกกำหนดโดยสนธิสัญญาและข้อตกลงทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงพรมแดนด้วยการใช้กำลัง.