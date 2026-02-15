ชายชาวกัมพูชาติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ทางการสั่งเฝ้าระวังช่วงตรุษจีน

MGR ออนไลน์ - กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชารายงานว่า พบชายอายุ 30 ปี ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 หลังจากกินสัตว์ปีก โดยคำแถลงของกระทรวงฯ ได้เรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังไข้หวัดนกที่เกิดจากไวรัสชนิดนี้ในช่วงที่ประชาชนเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ชายชาวกัมพูชาคนดังกล่าวถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ H5N1 หลังจากกินไก่ป่วยที่บ้านของตนเองสามวันก่อนหน้า ซึ่งเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการไข้สูง ไอ และปวดท้วง
รายงานของกระทรวงสาธารณสุขยังระบุว่า ชายคนดังกล่าวที่มาจากจ.กัมปอต ได้เข้ารับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 ก.พ. และได้รับคำแนะนำให้อยู่ห่างจากสัตว์ปีกที่ตายแล้ว ขณะเดียวกันกระทรวงฯ ก็กำลังตรวจสอบการระบาดซ้ำของโรคและผู้ติดเชื้อ รวมถึงสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส พร้อมกับแจกจ่ายยาต้านไวรัสทามิฟลูให้กับผู้ที่ใกล้ชิดกับสัตว์ปีก รวมถึงรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคในหมู่บ้านของผู้ป่วยรายล่าสุด
“กระทรวงสาธารณสุขขอเตือนประชาชนอีกครั้งให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับไวรัสไข้หวัดนก H5N1 เนื่องจากโรคนี้ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของชุมชนของเรา เราขอแนะนำให้ผู้ที่มีอาการหวัดเรื้อรังนานกว่า 14 วัน และผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ปีกที่ตายแล้วไปพบแพทย์ และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด” กระทรวงสาธารณสุข ระบุ
H5N1 ปรากฎครั้งแรกในกัมพูชาเมื่อปลายปี 2546 และในช่วงทศวรรษต่อมา มีผู้ติดเชื้อ 83 คน และเสียชีวิต 49 คน ทำให้ไวรัสนี้เป็นหนึ่งในภัยคุกคามจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศ หลังจากปี 2557 การติดเชื้อในมนุษย์ลดลงเหลือศูนย์และไม่พบในประเทศเป็นเวลาเกือบ 8 ปี ที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายเกี่ยวกับโรคนี้ได้ผ่านไปแล้ว
แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันในปี 2566 เมื่อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อ 27 คน และเสียชีวิต 12 คน ตามมาด้วยผู้ติดเชื้ออีก 10 คนในปี 2567
องค์การอนามัยโลกระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในปี 2567 เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และรูปแบบของการระบาดในปี 2568 นั้นน่าเป็นห่วงกว่า โดยตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ค. 2568 กัมพูชาพบผู้ติดเชื้อ 11 คน เฉพาะในเดือนมิ.ย.เพียงเดือนเดียวพบผู้ติดเชื้อถึง 7 คน ทำให้องค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ผิดปกติ และภายในเดือนพ.ย. จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 18 คน และเสียชีวิต 9 คน ทำให้ปี 2568 กลายเป็นปีที่มีการระบาดของ H5N1 มากที่สุดของประเทศในรอบทศวรรษ.