เวียดนามจับกุมชาย 2 คนข้อหาค้าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ หลังพบซากเสือแช่แข็งซุกห้องใต้ดิน

เอเอฟพี - ตำรวจเวียดนามเผยว่าเจ้าหน้าที่พบซากเสือ 2 ตัวอยู่ในตู้แช่แข็งในห้องใต้ดินของชายคนหนึ่ง และได้จับกุมเขากับอีกคนหนึ่งในข้อหาค้าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างผิดกฎหมาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการบริโภคและเส้นทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งกระดูกเสือ ที่ถูกใช้ในยาแผนโบราณ
ตำรวจในจ.แท็งฮว้า ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย กล่าวว่าพวกเขาพบซากเสือโตเต็มวัยแช่แข็ง 2 ตัว ที่มีน้ำหนักรวมประมาณ 400 กิโลกรัม ในห้องใต้ดินของนายฮวาง ดิ่ง ดัต อายุ 52 ปี
ในคำแถลงที่โพสต์ทางออนไลน์ ตำรวจระบุว่าชายคนดังกล่าวได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาซื้อสัตว์เหล่านี้มาในราคา 2 พันล้านด่ง (ประมาณ 77,000 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยระบุว่าผู้ขายคือเหวียน ดว่าน เซิน อายุ 31 ปี ซึ่งทั้งคู่ถูกจับกุมเมื่อต้นสัปดาห์นี้
คำแถลงระบุว่าผู้ซื้อมีอุปกรณ์สำหรับผลิตสิ่งที่เรียกว่ากาวกระดูกเสือ ซึ่งเกิดจากการเคี่ยวโครงกระดูกจนละลายกลายเป็นก้อนเหนียวๆ ที่เชื่อกันว่าสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกได้
เสือเคยอาศัยอยู่ในป่าของเวียดนาม แต่ปัจจุบันแทบจะหายไปหมดแล้ว.