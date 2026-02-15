เวียดนามไฟเขียว SpaceX ให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมในประเทศ

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามได้อนุญาตให้บริษัทสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสตาร์ลิงก์ (Starlink) ในประเทศ สื่อของทางการเวียดนามรายงาน
รายงานระบุว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อนุมัติใบอนุญาตให้หน่วยงานท้องถิ่นของสตาร์ลิงก์ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยาและอุปกรณ์วิทยุด้วย
การอนุมัตินี้เกิดขึ้นก่อนการเยือนสหรัฐฯ ของโต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามในสัปดาห์หน้า เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งทั่วโลก แต่การเดินทางครั้งนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลเวียดนามระบุว่าจะอนุญาตให้สเปซเอ็กซ์ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตในระยะทดลอง แต่อย่างไรก็ตาม สื่อท้องถิ่นรายงานว่ายังไม่ชัดเจนว่าสตาร์ลิงก์จะเริ่มให้บริการในเวียดนามเมื่อใด
ทั้งนี้ เวียดนามและสหรัฐฯ กำลังเจรจาข้อตกลงทางการค้าหลังจากที่วอชิงตันเรียกเก็บภาษี 20% กับสินค้าเวียดนามในเดือนส.ค. ทั้งสองฝ่ายได้จัดการเจรจารอบที่ 6 เมื่อต้นเดือน แต่ยังไม่ได้ประกาศข้อตกลงใดๆ.