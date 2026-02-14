สนามบินมิตจีน่าสั่งระงับทุกเที่ยวบิน! หลังถูก KIA-PDF โจมตีด้วยโดรนพลีชีพ

MGR Online - สั่งระงับทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ออก สนามบินมิตจีน่า เมืองหลวงรัฐคะฉิ่น หลัง KIA และ PDF ส่งโดรนพลีชีพบุกโจมตีหมายก่อวินาศกรรม แต่ถูกระบบแอนตี้โดรนสกัดกั้นไว้ได้ก่อน
ตั้งแต่เช้าของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา สายการบินทุกสายในเมียนมา จำเป็นต้องประกาศระงับการเดินทางทั้งหมด ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก ของสนามบินมิตจีน่า ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย
คำสั่งระงับเที่ยวบินดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากสนามบินมิตจีน่าได้ตกเป็นเป้าโจมตีจากกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน (PDF) ที่จับมือกับกองทัพเอกราชคะฉิ่น(KIA) ส่งโดรนพลีชีพจำนวนหนึ่งบินเข้ามาในบริเวณสนามบิน และบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะในเขตปานมะตี ที่มีฐานทหารของกองทัพพม่าตั้งอยู่
ตามข่าวที่นำเสนอโดยสื่อของเมียนมา ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีโดรนพลีชีพกี่ลำที่ถูกส่งมาโจมตีสนามบินมิตจีน่า เพียงระบุว่า ระบบแอนตี้โดรนของกองทัพพม่าตรวจจับโดรนเหล่านั้นได้ ช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ และสามารถสกัดกั้นโดรนทุกลำได้ก่อนจะเกิดการระเบิด ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายแก่สนามบิน
ตามข่าว บอกว่าโดรนบางลำถูกระบบแอนตี้โดรนสกัดกั้น ทำให้ตกลงมายังลานบินและรันเวย์โดยไม่ระเบิด ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ และเก็บกู้ซากของโดรนเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หรือความหวาดกลัวของผู้ที่พบเห็ฯ
มิตจีน่าเป็นเมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น รัฐตอนเหนือสุดของเมียนมาซึ่งมีชายแดนติดกับจีนและอินเดีย และยังเป็นรัฐที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอัญมณีและแร่หายาก ซึ่งเป็นเป้าหมายในการก่อความไม่สงบของกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหาร ทั้ง PDF และกองทัพเอกราชคะฉิ่น ที่ต้องการเข้ามามีส่วนแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้
ขณะที่สนามบินมิตจีน่าถือเป็นฮับทางการบินที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การขนส่ง และการท่องเที่ยว เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางโดยเครื่องบินกับเมืองใหญ่ๆแทบทุกแห่งของเมียนมา เช่น ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์