กัมพูชาปัดข้อกล่าวหาหมอกควันในประเทศทำสภาพอากาศในกรุงเทพฯ แย่ลง

MGR ออนไลน์ - กระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชาปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่าหมอกควันจากกัมพูชาเป็นสาเหตุทำให้คุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ แย่ลง โดยอ้างรูปแบบลมมรสุมในปัจจุบันและการวิเคราะห์ทางอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาได้ออกคำแถลงที่เผยแพร่ในวันศุกร์ (13) ระบุว่า จากการประเมินทางเทคนิคได้แสดงให้เห็นว่าสภาพลมมรสุมในฤดูแล้ง หรือที่รู้จักในชื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้กระแสลมพัดจากเหนือลงใต้ หรือจากตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้ข้ามแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้เส้นทางเหล่านี้ มวลอากาศจะเคลื่อนตัวออกจากภาคกลางของไทย มากกว่าที่จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากกัมพูชาไปยังกรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่กัมพูชาย้ำว่าข้อกล่าวอ้างเรื่องหมอกควันเคลื่อนตัวจากกัมพูชาไปยังกรุงเทพฯ นั้นไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน โดยอ้างคำชี้แจงของผู้เชี่ยวชาญที่อธิบายว่าการเคลื่อนตัวข้ามพรมแดนของ PM2.5 ขึ้นอยู่กับทิศทางลม ความเร็ว และเสถียรภาพบรรยากาศ
กระทรวงฯ ยังอ้างว่าจากการวิเคราะห์พบว่าหมอกควันในกัมพูชามักจะกระจายตัวในพื้นที่หรือเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ ไม่ได้พัดสวนทางลมประจำถิ่นไปยังกรุงเทพฯ พร้อมกับระบุเพิ่มว่า แม้ว่าหมอกควันข้ามพรมแดนอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชาสรุปว่าจากข้อมูลปัจจุบันนั้น หมอกควันในกัมพูชาไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดมลพิษในกรุงเทพฯ.