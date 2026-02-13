ญี่ปุ่นมอบเงินให้เปล่ากัมพูชา 1.5 ล้านดอลลาร์ ฟื้นฟูชุมชนชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

MGR ออนไลน์ - ญี่ปุ่นได้ลงนามในข้อตกลงให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ามูลค่า 220 ล้านเยน (ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูวิถีชีวิตและโภชนาการสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยในช่วงที่ผ่านมา
โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและการเสริมสร้างโภชนาการที่ดำเนินการร่วมกับโครงการอาหารโลก (WFP) ได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการโดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา และผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกประจำกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาร่วมเป็นสักขีพยาน
สถานทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาระบุว่า โครงการนี้ช่วยจัดหาข้าวเสริมสารอาหารและบัตรอาหารให้กับกลุ่มเปราะบาง ที่รวมถึงผู้พลัดถิ่น ผู้ที่เดินทางกลับประเทศ และแรงงานข้ามชาติที่เดินทางกลับประเทศ โดยจุดมุ่งหมายหลักคือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารในระยะสั้น ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างผลลัพภ์ด้านโภชนาในระยะยาวสำหรับผู้ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของข้อพิพาทชายแดน
นอกจากการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแล้ว สถานทูตญี่ปุ่นยังระบุว่าโครงการนี้ยังมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่ได้รับความเสียหาย เพื่อช่วยให้ชุมชนชายแดนกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง พร้อมกับระบุว่าเงินช่วยเหลือล่าสุดนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาชนบทของกัมพูชา และบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนในภูมิภาค.