กัมพูชาวอนเยาวชนฉลองวาเลนไทน์ให้เหมาะสม ไม่ขัดประเพณี-ค่านิยมของชาติ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชา ได้ออกถ้อยแถลงเรียกร้องให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของวันวาเลนไทน์ และส่งเสริมการแสดงความรักอย่างมีศักดิ์ศรีสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของประเทศ
ในคำแถลง กระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกร้องให้ครอบครัว ครู และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร่วมมือกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนเกี่ยวกับที่มาและการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์อย่างเหมาะสม โดยเน้นย้ำว่าไม่ควรใช้โอกาสนี้ในทางที่ขัดกับประเพณีและค่านิยมทางสังคมของประเทศ
กระทรวงฯ ยังส่งเสริมให้เยาวชนใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรัก ความกตัญญู และความเคารพต่อพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว ครู ญาติ และเพื่อนฝูง ผ่านการแสดงออกที่จริงใจและให้เกียรติ
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการแสดงความเมตตาต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้พิการ เด็กกำพร้า และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก โดยแนะนำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเขียนคำอวยพร การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนที่สอดคล้องกับค่านิยมดั้งเดิมของกัมพูชา
กระทรวงฯ ยังระบุว่า ในขณะที่หลายคนเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยการแสดงความชื่นชมและความรักในเชิงบวก แต่มีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งเข้าใจความหมายของวันดังกล่าวผิด และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่อาจส่งผลเสียต่อบุคคลและบ่อนทำลายศีลธรรมทางสังคมและประเพณีวัฒนธรรม
กระทรวงฯ กล่าวว่าการทำความเข้าใจที่มาและจุดประสงค์ของวันวาเลนไทน์ให้มากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้โอกาสนี้ในทางที่ผิดและเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำลายศักดิ์ศรีส่วนบุคคล เกียรติของครอบครัว และความสงบเรียบร้อยของสังคม
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังเตือนเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมที่มากเกินไปหรือไม่เหมาะสม ที่อาจรบกวนความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือละเมิดมาตรการทางจริยธรรม และเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดร่วมมือกันเพื่อทำให้มั่นใจว่าวันวาเลนไทน์จะถูกเฉลิมฉลองในทางที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของกัมพูชาและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ.