กรมศุลกากรกัมพูชาชี้คว่ำบาตรสินค้าไทยทำสัดส่วนนำเข้าเปลี่ยน สินค้าอุปโภคบริโภคลดฮวบแต่สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม

MGR ออนไลน์ - กรมศุลกากรกัมพูชาเผยว่าการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยลดลงอย่างมาก เนื่องจากการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนั้นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อขาย ในขณะที่วัสดุอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมยังคงครองสัดส่วนของการค้าทวิภาคี
กุน เนม อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิต (GDCE) ของกัมพูชากล่าวว่าการนำเข้าจากไทยมีมูลค่ารวมกว่า 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนม.ค. ลดลงมากถึง 49.3% จาก 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ก่อนที่ความตึงเครียดชายแดนจะส่งผลกระทบต่อการค้า
กุน เนม เน้นย้ำว่าองค์ประกอบของการนำเข้าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงประมาณ 60% เนื่องจากกระแสการคว่ำบาตรทำให้ความต้องการในตลาดภายในประเทศลดลง
“หากเราดูสินค้านำเข้าเพื่อการบริโภค จะเห็นได้ว่าลดลงอย่างมากในขณะที่สินค้าต้องห้ามเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ผลไม้ และผัก ลดลงเหลือศูนย์” กุน เนม ระบุ
เขาตั้งข้อสังเกตว่าสินค้าแบรนด์ไทยหลายอย่างประสบปัญหาในการขาย ทำให้ผู้นำเข้าบางรายต้องส่งสินค้าคืนหรือกำจัดสินค้าที่หมดอายุ
“ตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มและนม เนื่องจากกระแสการคว่ำบาตรรุนแรงมาก สินค้าที่มีตัวอักษรไทยหรือแบรนด์ไทยจะขายได้ยากมาก” อธิบดีกรมศุลกากรกล่าว และเสริมว่าเครื่องดื่มที่ขายไม่ออกอาจถูกทำลายในเร็วๆ นี้
จากการนำเข้าทั้งหมด 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าทุน ที่รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ และยา มีมูลค่าประมาณ 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าเพียง 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
“วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต สิ่งที่ไม่ปรากฎให้เห็นในตลาดแต่ใช้ในโรงงาน มูลค่าการนำเข้าของสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดมีมากกว่าราคานำเข้าอาหาร” กุน เนม กล่าว
เขาอธิบายว่าสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ใช้ในภาคการผลิตและเกษตรกรรม รวมถึงรถแทรกเตอร์ เครื่องเก็บเกี่ยว และชิ้นส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตสินค้าให้กับบริษัทญี่ปุ่นและโรงงานประกอบรถยนต์
เขาย้ำว่า วัตถุดิบเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาระบบห่วงโซ่การผลิตของกัมพูชาและปกป้องการลงทุนระยะยาว บริษัทต่างๆ จึงกำลังมองหาแหล่งจัดหาทางเลือกอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของโรงงานจะไม่หยุดชะงัก
“ประชาชนเห็นแต่ตัวเลขโดยรวมและคิดว่าเราใช้เงินทั้งหมดไปกับอาหารไทย แต่ไม่ใช่ เราต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน” อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเสริม
เขาคาดการณ์ว่าการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจะลดลงอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่การคว่ำบาตรยังคงดำเนินอยู่ โดยระบุว่าสินค้าอาจยังคงเข้ามาในประเทศแต่ขายไม่ออก
“ถึงแม้รัฐบาลจะไม่ได้ห้ามการนำเข้า แต่ก็ไม่มีผู้ใช้ ไม่มีผู้ซื้อ” กุน เนม กล่าว
เขาเน้นย้ำว่า แม้สินค้าอุปโภคบริโภคจะหาทดแทนได้ง่าย แต่การปกป้องสายการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งหลังจากใช้ความพยายามหลายปีในการดึงดูดนักลงทุนและสร้างงาน
หอการค้ายุโรปในกัมพูชา (EuroCham) และยูนิเซฟ เตือนว่า การหยุดชะงักที่ยืดเยื้ออาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อชุมชนชายแดนที่เปราะบาง
ผู้แทนของยูนิเซฟระบุว่าผลกระทบทางเศรษฐฏิจและความกดดันด้านมนุษยธรรมมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวผู้พลัดถิ่น และเสริมว่าความท้าทายที่เด็กและเยาวชนเผชิญอยู่ไม่สามารถแก้ไขได้ หากปราศจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของภาคเอกชน
ตัวแทนภาคธุรกิจรายงานสัญญาณเบื้องต้นของความตึงเครียดในหลายภาคส่วน รวมทั้งการท่องเที่ยวที่ลดลง การเปลี่ยนเส้นทางห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศ ท่ามกลางการคว่ำบาตรสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไทย
ด้านหอการค้ายุโรปในกัมพูชาระบุว่าสถานการณ์เหล่านี้ถือเป็นสัญญาณเตือน
“สถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันเน้นย้ำถึงความสำคัญที่กัมพูชาจะต้องกระจายแหล่งที่มาและเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง” หอการค้ายุโรปในกัมพูชาระบุ และชี้ถึงตลาดทางเลือกอื่นๆ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้มีการลงทุนในขีดความสามารถภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาตลาดไทย
การค้าในทิศทางตรงกันข้ามก็อ่อนตัวลงเช่นกัน โดยการส่งออกจากกัมพูชาไปยังไทยมีมูลค่ามากกว่า 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนม.ค. ลดลง 19.6% ทำให้การค้าทวิภาคีรวมอยู่ที่มากกว่า 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 43.5%
ตัวเลขล่าสุดชี้ให้เห็นว่า แม้ความตึงเครียดทางการเมืองและความรู้สึกของประชาชนจะส่งผลต่อการค้าปลีก แต่ภาคการผลิตของกัมพูชายังคงพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศ ที่เน้นย้ำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากกว่าการหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ.