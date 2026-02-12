พรรคฮุนเซนแนะไทยควรพิจารณารูปแบบการแก้ปัญหาพรมแดนเช่นเดียวกับลาว-เวียดนาม

MGR ออนไลน์ - สุส ยารา โฆษกพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาพรมแดนอย่างสันติระหว่างกัมพูชา เวียดนาม และลาว โดยดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศและปราศจากการใช้กำลัง ถือเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาพรมแดนกับไทย
สุส ยารา กล่าวว่าสนธิสัญญาปี 1904 และปี 1907 หรือที่รู้จักในชื่อสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม เป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการกำหนดเขตแดนไม่เพียงแต่สำหรับกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลาวด้วย
เขากล่าวว่า ข้อตกลงที่ผู้นำของกัมพูชา ลาว และเวียดนาม บรรลุร่วมกันในการกำหนดเขตแดนส่วนที่เหลือให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ สะท้อนถึงแนวทางที่มีหลักการและสร้างสรรค์
โฆษกพรรครัฐบาลกัมพูชาระบุว่า ไม่ว่าจะมีข้อขัดแย้งหรือความตึงเครียดใดๆ ประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงทางภูมิศาสตร์ของตนได้และต้องอยู่ร่วมกันต่อไป
เขาอ้างว่าจากบริบทนี้ ไทยควรพิจารณาตัวอย่างจากกัมพูชา เวียดนาม และลาว ที่ได้แก้ไขปัญหาพรมแดนผ่านกระบวนการทางเทคนิคอย่างสันติ การเคารพหลักการทางกฎหมายระหว่างประเทศ การใช้แผนที่ และการจัดตั้งกลไกทวิภาคี
โฆษกพรรค CPP ยังกล่าวอีกว่าแนวทางนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่บางส่วนของระเบียบโลกเผชิญกับความปั่นป่วน เขากล่าวเสริมว่า แม้จะมีความท้าทายดังกล่าว แต่ไม่มีประเทศใดละทิ้งการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ
สุส ยารา กล่าวว่าความเห็นพ้องร่วมกันระหว่างผู้นำของกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้ส่งข้อความชัดเจนถึงประชาชนของพวกเขาว่าปัญหาพรมแดนจะไม่ถูกแก้ไขด้วยกำลัง แต่ด้วยกฎหมายและความร่วมมือ เพื่อรับประกันสันติภาพที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน.