ผู้นำสูงสุดเวียดนามเตรียมเยือนสหรัฐฯ คาดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันติภาพทรัมป์

รอยเตอร์ - โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามมีแผนที่จะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพ ที่เป็นโครงการริเริ่มโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งทั่วโลก ตามข้อมูลจากบุคคล 2 คนที่ทราบเรื่องดังกล่าวและจากเอกสารที่รอยเตอร์ได้ตรวจสอบ
การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนสหรัฐฯ ครั้งแรกของโต เลิม นับตั้งแต่ได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองเวียดนามในเดือนม.ค.
แหล่งข่าวที่ปฏิเสธจะเปิดเผยชื่อเนื่องจากข้อมูลยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะกล่าวว่า การเยือนครั้งนี้อาจรวมถึงการประกาศข้อตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการบินด้วย
เวียดนามและสหรัฐฯ กำลังเจรจาข้อตกลงทางการค้าหลังจากวอชิงตันเรียกเก็บภาษี 20% กับสินค้าเวียดนามในเดือนส.ค. แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าจะมีความคืบหน้าใดๆ ในสัปดาห์หน้าหรือไม่
ทั้งสองฝ่ายได้จัดการเจรจาการค้ารอบที่ 6 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ไม่ได้ประกาศข้อตกลงทางการค้าใดๆ หลังจากนั้น
กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามไม่ได้ตอบคำร้องของรอยเตอร์ที่ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าการประชุมผู้นำของคณะกรรมการสันติภาพครั้งแรกจะจัดขึ้นที่วอชิงตัน ในวันที่ 19 ก.พ.
เวียดนามประกาศเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ว่าได้ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง โดยระบุในจดหมายตอบรับที่ส่งถึงทรัมป์ว่า “เวียดนามเชื่อว่าการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพ เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนสันติภาพฉนวนกาซา”.