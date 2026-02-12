“เจ้ายอดศึก” โอดประชาคมโลกเพิกเฉยการโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารพม่า ชี้มีแค่จีนเข้าแทรกแซง

รอยเตอร์ - ผู้นำกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลของพม่ากล่าวหาว่าผู้นำโลกเพิกเฉยต่อการโจมตีทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของรัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศต่อพลเรือน และเสริมว่ามีเพียงจีนเท่านั้นที่เข้าแทรกแซงในความขัดแย้งนี้
รอยเตอร์เป็นสำนักข่าวต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วมการพบปะกับสื่อครั้งแรกของผู้นำในรอบหลายปี เพียงไม่กี่วันหลังจากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตอกย้ำอำนาจของกองทัพ
“พลเรือนกำลังเดือดร้อนและผมต้องการให้ประชาคมระหว่างประเทศไม่เพิกเฉยต่อเรื่องนี้” พลเอกเจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน (RCSS) กล่าว ณ ฐานที่มั่นบนยอดเขาของเขา
เขาระบุว่าโลกล้มเหลวที่จะหยุดยั้งความวุ่นวายในขณะที่กองทัพเพิ่มการโจมตีทางอากาศทั่วประเทศ พร้อมกับอ้างข้อมูลจาก Myanmar Peace Monitor ที่ระบุว่าการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่พลเรือนมากกว่า 1,000 แห่ง ใน 15 เดือน
“ทุกวันนี้ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพึ่งพาใครได้” เจ้ายอดศึกกล่าวเสริม ซึ่งกลุ่มของเขาควบคุมดินแดนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและไทย และตั้งฐานกองบัญชาการที่ดอยไตแลง
พม่าตกอยู่ในความขัดแย้งทั่วประเทศนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลของอองซานซูจี ที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยชุดแรกในรอบครึ่งศตวรรษ
นับตั้งแต่ปลายปี 2567 การโจมตีทางอากาศได้คร่าชีวิตพลเรือนไปอย่างน้อย 1,728 คน ทำให้การรุกคืบของกองกำลังฝ่ายประชาธิปไตยที่ขาดกำลังทางอากาศชะลอตัวลง และรัฐบาลทหารกล่าวว่าเป้าหมายของพวกเขาคือผู้ก่อการร้าย
หลังจากการเดินสวนสนามทางทหารเนื่องในวันชาติรัฐชาน เจ้ายอดศึกกล่าวเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธต่างๆ ในพม่าสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน พร้อมเสริมว่าการเจรจาทางการเมืองกับกองทัพยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยุติสงคราม
พรรคที่ได้รับการนับสนุนจากกองทัพได้อ้างชัยชนะในการเลือกตั้งเดือนม.ค. ในพื้นที่จำกัด การเลือกตั้งที่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ออกแบบมาเพื่อเสริมอำนาจกองทัพ โดยคาดว่าพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
เจ้ายอดศึก ที่ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดที่รักษาสันติภาพกับรัฐบาลทหารมานาน ได้กล่าวปราศรัยด้วยน้ำเสียงเฉียบคมต่อหน้าผู้คนหลายพันคนที่มารวมตัวกันที่กองบัญชาการชายแดนของเขาเพื่อชมการสวนสนามของทหารประมาณ 1,000 นาย ที่ติดอาวุธปืนไรเฟิลและเครื่องยิงจรวด
เขาชื่นชมรัฐบาลที่ถูกโค่นล้มของซูจี และวิพากษ์วิจารณ์มิน อ่อง หล่าย กล่าวโทษว่าความวุ่นวายในพม่าเกิดขึ้นจากผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตา ความหยิ่งผยอง และความโลภที่มากเกินไป วางความต้องการของบุคคลเดียวไว้เหนือความต้องการของประชาชน
ขณะเดียวกัน พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้เรียกร้องให้กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มก่อการร้ายละทิ้งการต่อสู้ด้วยอาวุธและเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพ ซึ่งเจ้ายอดศึกปฏิเสธคำเรียกร้องดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นข้อความเก่าที่ไม่มีใครตอบรับ แต่เสริมว่ากองทัพของเขาจะตัดสินรัฐบาลใหม่จากการกระทำ โดยกล่าวว่าเขาต้องการทางออกทางการเมืองมากกว่าการสู้รบรอบใหม่
ศูนย์กลางสำคัญสำหรับทั้งธุรกิจที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในสามเหลี่ยมทองคำของเอเชีย รัฐชานเป็นที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและพันธมิตรที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการรัฐประหารได้เปลี่ยนดุลอำนาจเนื่องจากฝ่ายที่ไม่ใช่ชาวชานเข้ายึดครองดินแดน
จีนทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยให้การสนับสนุนบางกลุ่ม ก่อนที่จะกดดันให้พวกเขายุติการโจมตีเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลทหาร ที่ปักกิ่งมองว่าเป็นผู้รับประกันความมั่นคงสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งมีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของตน
กองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้ผลักดัน RCSS ออกจากพื้นที่ใกล้ชายแดนจีน
International Crisis Group กล่าวในเดือนพ.ย.ว่า แนวทางดังกล่าวได้นำไปสู่ภูมิทัศน์ที่แตกแยกที่เสี่ยงต่อการทำให้ความไม่พอใจหยั่งลึกขึ้นและทำให้รัฐที่สำคัญต่ออนาคตของพม่าไม่มั่นคง
“มีเพียงประเทศเดียวที่แทรกแซงพม่าคือจีน มีเพียงแค่จีนเท่านั้น” เจ้ายอดศึก กล่าวกับรอยเตอร์ โดยปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม
กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุในคำแถลงว่า จีนมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการสันติภาพและการปรองดองภายในประเทศมาอย่างยาวนาน ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมพม่าและประชาคมระหว่างประเทศ
จีนสนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆ เสริมสร้างการเจรจาและการปรองดอง กระทรวงการต่างประเทศระบุ
ในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่มีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วม รวมถึงกลุ่มที่เป็นคู่แข่งของ RCSS มายาวนาน เจ้ายอดศึกกล่าวว่า เขาตั้งเป้าที่จะสร้างความไว้วางใจ แก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจา และทำงานเพื่อจัดตั้งกองทัพสหพันธรัฐ ที่เป็นข้อเรียกร้องสำคัญของฝ่ายต่อต้านกองทัพ
เขากล่าวเสริมว่า กลุ่มชาวชานที่หลากหลายได้พบปะหารือและตกลงกันในหลักการสำหรับรัฐสหพันธรัฐในอนาคต
ซอ ตอ นี โฆษกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) หนึ่งในกลุ่มที่ทรงอำนาจที่สุดที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหาร ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานแต่ส่งจดหมายมา ระบุว่า “นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเราในการสร้างความสามัคคี”
“เรารู้สึกภาคภูมิใจที่พี่น้องชาวชานของเรากำลังพยายามปูทาง” ซอ ตอ นี กล่าวทางโทรศัพท์ พร้อมเสริมว่า KNU จะทำงานร่วมมือกับพวกเขาอย่างใกล้ชิด.