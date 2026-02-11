ผู้ว่าฯ พนมเปญสั่งการเมืองหลวงกัมพูชาต้องไร้แก๊งสแกมภายในเดือนเม.ย.

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญได้ประกาศให้หน่วยงานบริหารราชการในพื้นที่มุ่งมั่นดำเนินการเปลี่ยนเมืองหลวงของกัมพูชาให้เป็น “เขตสีขาว” ที่ปลอดจากกิจกรรมการหลอกลวงออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มี.ค.
ควง เซร็ง ผู้ว่าฯ กรุงพนมเปญ ได้สั่งการให้หน่วยงานทั้งหมดภายใต้การบริหารของสำนักงานบริหารราชการกรุงพนมเปญ เร่งปฏิบัติการกำจัดหัวหน้าแก๊งหลอกลวงออนไลน์ออกจากพื้นที่ของตน โดยเน้นย้ำว่าการทำลายเครือข่ายผู้นำขบวนการเป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดการฉ้อโกงทางไซเบอร์
เขาอธิบายว่าการบรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นต้องให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นดำเนินการเก็บกวาดพื้นที่ของตนเอง และเพื่อกำจัดอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่ต้องมุ่งเป้าและกำจัดหัวหน้าแก๊ง พร้อมกับเตือนว่าหากไม่ทำเช่นนั้น เครือข่ายอาชญากรก็จะกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้ง
“หากไม่กำจัดหัวหน้าแก๊ง อาชญากรรมก็จะแพร่กระจาย เกิดขึ้นใหม่ และขยายตัวต่อไป ผู้บริหารเขตทั้ง 14 เขตของกรุงพนมเปญต้องตรวจสอบพื้นที่ของตนอย่างสม่ำเสมอ และเตรียมกำลังคนเพื่อประสานงานและติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด” ควง เซร็ง กล่าว
เขาระบุว่าโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะกวาดล้างอาชญากรรมการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีในกรุงพนมเปญให้หมดสิ้นภายในวันที่ 30 มี.ค. เพื่อให้เมืองหลวงเป็นเขตสีขาว
อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าการปราบปรามไม่ควรส่งผลกระทบต่อหน้าที่อื่นๆ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และทำให้แน่ใจว่าบริการสาธารณะยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปราบปราม เพื่อรักษาความไว้วางใจของประชาชน.