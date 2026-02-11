กัมพูชายันยึดมั่นพันธกรณีห้ามใช้ทุ่นระเบิด อ้างเป็นของเก่าตกค้างหลังมีรายงานพบทุ่นระเบิดใกล้ชายแดน

MGR ออนไลน์ - หน่วยปฏิบัติการเก็บกู้และช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ได้ออกคำแถลงยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของประเทศต่อพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการห้ามใช้ทุ่นระเบิด หลังจากมีรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของไทยเกี่ยวกับการพบทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลในพื้นที่ชายแดนวันนี้ (11)
ในคำแถลงที่ออกในวันนี้ (11) CMAA เน้นย้ำว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบภายใต้ข้อตกลงการปลดอาวุธเพื่อมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะกำจัดทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลให้หมดสิ้น หน่วยงานยังเน้นย้ำถึงความคืบหน้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการเคลียร์พื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิด เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับพลเรือนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่ดำเนินมานานหลายทศวรรษ
CMAA อ้างว่าจากการประเมินฐานข้อมูลปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดของประเทศ และประสบการณ์ทางเทคนิคในการปฏิบัติการกำจัดทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดน ทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลใดๆ ที่พบในพื้นที่ดังกล่าว มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นทุ่นระเบิดตกค้างจากความขัดแย้งในอดีต มากกว่าที่จะเป็นทุ่นระเบิดติดตั้งใหม่
CMAA ย้ำอีกว่ากัมพูชาไม่ได้ผลิต สะสม หรือใช้งานทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคล และรักษาการควบคุมภายในประเทศอย่างเข้มงวดตามพันธกรณีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเตือนว่าการเผยแพร่ข้อมูลโดยปราศจากแหล่งที่มาที่ตรวจสอบได้หรือการสอบสวนอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด และเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น
คำแถลงยังยืนยันอีกว่ากัมพูชาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสผ่านกลไกทวิภาคีและระหว่างประเทศที่เหมาะสมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทางเทคนิค และป้องกันการตีความผิด นอกจากนี้ CMAA ยังระบุว่าการดำเนินการด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดควรมีจุดประสงค์ร่วมกันในการปกป้องพลเรือนและส่งเสริมเสถียรภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย.