กัมพูชาอวดผลงานปราบปรามศูนย์สแกมอ้างปิดไปแล้วเกือบ 200 แห่ง

รอยเตอร์ - เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชาได้ปิดศูนย์หลอกลวงออนไลน์เกือบ 200 แห่ง ในการปราบปรามการฉ้อโกงข้ามชาติในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางการได้เปิดให้สื่อเข้าชมศูนย์แห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังจัดการกับปฏิบัติการที่ซับซ้อนที่มุ่งเป้าโจมตีผู้คนทั่วโลก
“มีศูนย์ประมาณ 190 แห่งที่เราได้ปิดผนึกไปแล้วในขณะนี้” ชาย สินาริธ รองหัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะกรรมการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของกัมพูชา กล่าวกับรอยเตอร์ในกรุงพนมเปญในสัปดาห์นี้ ก่อนการเยี่ยมชมศูนย์สแกมในจ.กัมปอต ใกล้ชายแดนเวียดนาม
ชาย สินาริธ กล่าวว่าทางการได้จับกุมผู้ต้องหาระดับสูง 173 ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ และมีคนงาน 11,000 คน ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ในปฏิบัติการที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว หลังจากสหรัฐฯ ฟ้องร้อง และกัมพูชาได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งฉ้อโกงชาวจีนกลับจีนที่ถือเป็นการดำเนินการระหว่างประเทศที่เข้มข้นที่สุดต่อเครือข่ายอาชญากรรมจนถึงตอนนี้
นับตั้งแต่นั้นมาคนงานฉ้อโกงหลายพันคนที่บางส่วนเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ที่ถูกกักขังในสภาพโหดร้ายได้หลบหนีออกจากสถานที่กักขังในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกลับบ้านในสิ่งที่องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่าเป็น “วิกฤตด้านมนุษยธรรม”
ที่ศูนย์สแกมในกัมปอต ผู้สื่อข่าวได้เห็นห้องทำงานขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก และโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารที่แนะนำวิธีการหลอกลวงเหยื่อชาวไทย รวมถึงบูธสำหรับโทรศัพท์และสถานีตำรวจอินเดียปลอม
สถานทูตอินเดียในกรุงพนมเปญไม่ได้ตอบสนองทันทีต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในประเด็นนี้
ทางการกัมพูชาระบุว่ายังไม่มีการจับกุมใดๆ เกิดขึ้นภายในศูนย์กาสิโนกัมปอต ที่รู้จักกันในชื่อ My Casino คนงานต่างพากันหลบหนีออกจากพื้นที่หลังจากการจับกุมนายลี กวง ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้า โดยตำรวจกล่าวว่าพวกเขาขาดกำลังคนในการจับกุมผู้ที่กำลังหลบหนี
“เรามีตำรวจเพียงแค่ประมาณ 1,000 นายในจังหวัด และมีสารวัตรทหารประมาณ 300 นาย แม้จะรวมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย เราก็ยังไม่สามารถหยุดพวกเขาได้เพราะพวกเขามีกันประมาณ 6,000-7,000 คนตอนที่ออกจากสถานที่แห่งนี้” ผู้บัญชาการตำรวจจ.กัมปอต กล่าว ระหว่างการลงพื้นที่ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาล
การเยี่ยมชมศูนย์สแกมครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากเจ้าหน้าที่ไทยได้นำสื่อและคณะผู้แทนต่างชาติไปเยี่ยมชมสถานที่อีกแห่งหนึ่งในโอร์เสม็ด ที่กองทัพได้ทิ้งระเบิดและเข้าควบคุมระหว่างเกิดความขัดแย้งชายแดนในช่วงเดือนธ.ค. ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ได้พบวัสดุคล้ายกัน รวมถึงสถานีตำรวจปลอมจากหลายชาติ ตลอดจนเอกสารต่างๆ จำนวนมาก
กัมพูชามักไม่ให้ความสำคัญกับการมีอยู่ของศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในประเทศ และการปราบปรามครั้งก่อนๆ ก็แทบไม่ได้ช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการรณรงค์ครั้งล่าสุดนี้มีขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การปิดสถานที่และจับกุมบุคคลระดับสูง.